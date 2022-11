Maroc: Le Rick's Café perpétue le mythe du film "Casablanca"

Un bar marocain se veut être la réplique parfaite du mythique Rick's Café, le night-club du film "Casablanca ». Ce lieu offre un véritable voyage dans le temps, 80 ans en arrière.

"Casablanca" est considéré comme étant l'une des histoires d'amour hollywoodiennes, les mieux racontées au cinéma. Chaque pièce de cet l’établissement fait référence à des passages de la romance en noir et blanc, vécue par Rick Blaine et Ilsa Lund, sous le régime de Vichy en 1941.

Meredith Hindley, historienne américaine et auteur de "Destination Casablanca", décrit l'importance de ce lieu fictif, créé sur mesure, pour contribuer à l'intrigue du film :

" La force du film réside en partie dans le fait que tout se déroule principalement à l'intérieur du " Rick's Café ", il y a très peu de scènes qui se déroulent à l'extérieur. C'est là que le drame se produit, dans un espace intime, et la lumière est utilisée de manière très sophistiquée. Les personnages sont dans l'obscurité, d'autres sont enveloppés de lumière, et on vous invite à déterminer qui est le gentil, et qui est le méchant."

L’avant-première du film Casablanca, le 26 novembre 1942 coïncide à quelques jours près, avec l'Opération Torch, une série de débarquements alliés en Afrique du Nord, qui ont contribué à changer le cours de la guerre.

Mais selon Meredith Hindley, il s'agit d'un pur hasard: "Je pense (que) les studios Warners ont réalisé ce film loin de toute propagande. Ils souhaitaient simplement tourner un film noir, en temps de guerre, avec une histoire d'amour passionnante. Mais le lieu où se déroule l'intrigue a fini par en faire un élément de la guerre elle-même. Le film étant terminé en août 1942, Jack Warner, qui dirige les studios Warner Brothers, est confronté à un problème de marketing, parce que les Américains ne savent pas où se trouve Casablanca... Je veux dire par là, que la familiarité des Américains avec le Maroc et l'Afrique du Nord est très limitée. L'opération Torch, a en quelque sorte résolu ce problème pour lui, car le matin du 8 novembre, le public américain s'est réveillé, en apprenant que la force opérationnelle occidentale, composée de 33 000 soldats américains, débarquait au Maroc français, et que son objectif était de s'emparer de Casablanca."

Si le film fut entièrement tourné dans les studios d'Hollywood, il restitue cependant le Casablanca des année 1940, grâce à des clichés pris sur place par deux photographes de la Warner. Ce modèle du Rick's Café, est un restaurant chic, proche de la médina, créé par Kathy Kriger, une Américaine, que l’on appelait aussi Madame Rick.