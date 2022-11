Mondial 2022 : le Sénégal devra marquer

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Sans Sadio Mané, le Sénégal est resté muet contre les Pays-Bas (2-0), mais face à la fragile défense du Qatar, les "Lions" peuvent espérer trouver la cible, vendredi (14h00).

"L'animation offensive est un chantier pour cette Coupe du monde" a admis Aliou Cissé. Le sélectionneur a vu ses attaquants buter sur le gardien néerlandais, Andries Noppert, titulaire surprise et brillant pour sa première sélection dans les cages des Pays-Bas.

Cissé a pourtant presque lancé toutes ses flèches contre les Orange, sans succès. Bamba Dieng et Nicolas Jackson sont entrés en jeu, pour relayer Krépin Diatta et Boulaye Dia et assister Ismaïla Sarr, qui a hérité du difficile rôle de meneur de jeu après le forfait de Mané.

Vendredi, le sélectionneur sénégalais devrait lancer le prometteur Iliman Ndiaye pour essayer de débloquer son équipe, mais contre les Pays-Bas, ses Lions ont tourné autour de la défense sans marquer.

Ils sont à sec, eux qui avaient marqué dès leur premier match en 2002 (sept buts en tout) et en 2018 (quatre buts).

"Le football, c'est l’efficacité", affirme Cissé, "quand on ne marque pas on ne peut pas gagner. Nous allons y travailler".

"On a eu beaucoup de situations de frappes où on aurait pu faire mieux", admet Boulaye Dia, aligné en pointe et pas assez servi.

L'ancien international Henri Camara a été plus critique dans le journal sénégalais L'Obs.

"Les attaquants ne m’ont pas donné satisfaction", écrit l'auteur des deux buts contre la Suède en 8e de finale en 2002, le plus grand résultat du Sénégal avant la victoire à la CAN en février dernier en finale contre l’Égypte (0-0, 4 t.a.b. à 2).

'Prendre des risques'

"Avec l’absence de Sadio Mané, je m’attendais à ce que quelqu’un d’entre eux, notamment Ismaïla Sarr, puisse monter pour guider les siens, mais rien", a ajouté l'ancien buteur de Sedan, dans le nord-est de la France (2001-2003).

"De tout temps, il y eu ce sursaut d'orgueil dans la tanière en l’absence du leader. Quand (El-Hadji) Diouf n’était pas là, je prenais mes responsabilités. Pour ce premier match de Coupe du monde, je n’ai vu personne prendre de risques", insiste Camara. Or, il faut "malheureusement jouer sans Mané et ne pas tout le temps pleurer sur son absence".

"Ismaïla doit prendre plus de confiance et de responsabilité. Il a aussi besoin d’être aidé par son staff. Un leader, on le prépare. On l’installe dans son costume, dans un confort psychologique", conclut Camara.

Les Lions ont tout de même des raisons d'espérer un avenir proche plus radieux. Le Qatar a montré ses faiblesses contre l’Équateur (2-0), en défendant fébrilement et en ne se créant qu'une occasion, même si les "Annabi" (Grenats) ont promis que le monde n'avait pas vu leur vrai niveau lors du match d'ouverture.

"Le match contre le Qatar sera un tournant pour le Sénégal", assure Aliou Cissé, et son capitaine Kalidou Koulibaly attend "une finale contre le Qatar pour jouer une autre finale contre l’Équateur". Mais pour gagner une finale, il faudra marquer.

Aliou Cissé (sélectionneur du Sénégal) : "C'est un match très, très important pour les deux équipes. Dans des compétitions de ce niveau, à partir du moment où vous perdez votre premier match, vous êtes dos au mur sur le deuxième. Mais (dans) notre expérience collective, (il y a) d'autres matches qu'on a eu à jouer qui ont été à ce niveau d'intensité, de pression, d'importance et d'exigence. A nous de se concentrer et de se rappeler de tout ce qu'on a pu faire par le passé quand on a été dos au mur.

Le groupe vit bien malgré la défaite. Il y a eu beaucoup d'enseignements. Le Sénégal n'a pas été mauvais, on a tenu tête à l'une des meilleures équipes du monde actuellement, avec des joueurs de classe mondial. Donc, je suis très satisfait de mes joueurs.__"

Kalidou Koulibaly (défenseur et capitaine du Sénégal) : "On est entre guillemets dos au mur mais c'est là qu'on va voir les vrais lions. On sait qu'on est capable sur ces deux matches (contre le Qatar puis l’Équateur, ndlr) de jouer deux finales pour essayer de prendre six points, même si on sait que ça va être difficile (...) On va tout donner sur le terrain demain (vendredi) pour pouvoir continuer à rêver et faire rêver les Sénégalais."

Les équipes probables

Qatar : Barsham - Al Rawi, Khoukhi, Hassan - Miguel, Boudiaf, Hatem, Waad - Al Haydos (cap.), Almoez Ali, Afif

Sénégal : E. Mendy - Sabaly, Koulibaly (cap), Diallo, Jackson - N. Mendy, I. Gueye, Ndiaye - Diatta, Dia, Sarr