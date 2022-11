Ethiopie : l'aide humanitaire arrive dans la région du Tigré

Des camions d'aide humanitaire continuent d'arriver dans la région éthiopienne du Tigray. Leur acheminement est rendu possible par la trêve conclu en début de mois entre le gouvernement et les rebelles. Des responsables éthiopiens ont déclaré que 14 camions d'aide humanitaire sont arrivés le 20 novembre, dont plusieurs transportant du carburant et de l'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM). Toutefois, un missionnaire catholique sur place a déclaré à l'Associated Press que les hôpitaux n'avaient pas encore reçu de médicaments en quantité suffisante.

Après deux années de conflit, cette région du Nord est en proie à une grave crise humanitaire. Selon Human Rights Watch, les deux parties sont notamment responsables de violences sexuelles, pillages et destructions de biens.

Si les décomptes sont difficiles dans cette région coupée du monde pendant de longs mois, l'ONU estime à plus de 500 000 le nombre de morts et ne cesse d'avertir sur le haut risque de famine.

Appuyé par l'Union africaine, l'accord de cessez-le-feu du 2 novembre est scruté de près alors que selon le Programme alimentaire mondial 90% des quelque 6 millions d'habitants du Tigré sont en situation d’insécurité alimentaire. De plus, l'accès à Internet, au téléphone et aux services bancaires ne seraient pas encore rétablis.