Mondial 2022 : le Sénégal tente le pari Sadio Mané

Le Sénégal respire un peu mieux, mais n'est toujours pas rassuré : malgré sa blessure, Sadio Mané, meilleur joueur africain et deuxième du Ballon d'Or 2022, figure sur la liste des joueurs retenus vendredi par le sélectionneur Aliou Cissé pour le Mondial 2022.

En présentant sa liste des 26, Cissé est allé jusqu'à se dire "optimiste" quant à la possibilité que l'attaquant-vedette du Bayern Munich et des Lions de la Teranga, touché au péroné droit mardi en Championnat d'Allemagne, puisse jouer.

Pour autant, le doute est tout sauf dissipé et les supporteurs sénégalais, qui voyaient bien les derniers champions d'Afrique aller loin dans ce Mondial 2022 au Qatar (20 nov-18 déc), vont continuer à trembler.

Et l'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a clairement signifié de son côté que son club n'était pas prêt à prendre le moindre risque.

Optimisme

Le Bayern comprend que le Sénégal aimerait le voir jouer, a dit Nagelsmann lors de la conférence de presse précédant le match du championnat samedi contre Schalke 04 à Gelsenkirchen, où Mané sera absent. Mais si, après un nouvel examen dans une dizaine de jours, Mané "a toujours mal et qu'il ne peut pas jouer, alors il ne pourra pas jouer, même si la fédération (sénégalaise) voudrait qu'il joue", a prévenu Nagelsmann.

En attendant, "j'ai préféré le garder dans le groupe", a expliqué Cissé à la presse. "Sadio Mané est un joueur important dans notre effectif, il est important de continuer à suivre sa blessure en espérant que d'ici deux ou trois semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes".

Deux ou trois semaines, cela signifierait que Mané, 30 ans, pourrait rejouer durant le tournoi, puisque le Sénégal entre en lice dans dix jours, le 21 novembre, contre les Pays-Bas, et affrontera ensuite le Qatar le 25 et l'Equateur le 29.

Situation médicale

"On a encore une dizaine de jours devant nous, (ce) qui nous permettra de voir (quelle est) l'évolution, (est-ce que) la blessure continue à se cicatriser ou (est-ce qu')il faut changer de joueur", a espéré le sélectionneur.

Cissé a par ailleurs rappelé que le règlement lui permettait de procéder à un changement en cas de blessure jusqu'à 24 heures du premier match.

"Nous ferons un nouveau test dans 10 jours et nous verrons comment progresse son rétablissement", a tempéré Nagelsmann.

"Il est très clair que le Sénégal voudrait qu'il joue. Mais au bout du compte, il y a une situation médicale, un diagnostic", a-t-il dit.

Effet de choc

Le Sénégal tremble, jusqu'au président Macky Sall, depuis que le meilleur joueur africain 2019 et 2022 est sorti à la 21e minute du match du Bayern face Werder Brême (6-1) mardi soir. Les informations de presse sur un forfait ont causé un effet de choc.

Mané s'est rendu jeudi en Autriche voisine de la Bavière pour un nouvel examen, a rapporté Aliou Cissé. Les médecins de la fédération sénégalaise ont, quant à eux, fait le voyage de Munich.

"La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opération" à pratiquer, a relevé Cissé. Il a renvoyé à un nouveau rendez-vous entre la fédération et le joueur ou son club et à un nouvel examen d'imagerie médicale la semaine prochaine.

"On se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir récupérer Sadio Mané", a-t-il insisté.

Meilleur buteur de l'histoire

La présence à titre au moins conservatoire de Sadio Mané sur la liste des 26 ne faisait guère de doute tant le forfait du meilleur buteur de l'histoire de la sélection (33 buts en 92 matches, 20 passes décisives) serait une perte considérable.

"Pour l'instant, on a encore le temps devant nous", a dit Cissé qui n'a "pas envie de parler d'absence de Sadio Mané".

"Perdre Sadio Mané, a-t-il reconnu, ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe, même pour le football africain. On n'a pas envie d'y penser mais forcément on est obligé d'anticiper au cas où Sadio Mané serait absent".

Sadio Mané est le point central d'une équipe sénégalaise qui a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations cette année et qui est considérée par beaucoup comme la meilleure équipe africaine à avoir jamais participé à une Coupe du monde. L'équipe a des espoirs réalistes de se qualifier pour les quarts de finale et pourrait être la meilleure chance de l'Afrique d'atteindre pour la première fois le dernier carré d'une Coupe du monde.

Équipe conforme aux attentes

Mané, 30 ans, a été essentiel pour le Sénégal, marquant le penalty qui a permis de remporter le titre de la CAN lors d'une séance de tirs au but contre l'Égypte en février. Un mois plus tard, il a également marqué le penalty victorieux lors d'une autre séance de tirs au but qui a permis au Sénégal de se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar lors d'un barrage, en battant à nouveau l'Égypte. Il est récemment devenu le meilleur buteur de l'histoire de son pays et a terminé deuxième au Ballon d'Or de cette année, derrière Karim Benzema du Real Madrid.

Le reste de l'équipe est conforme aux attentes, Cissé conservant le cœur de l'équipe qui a remporté la CAN. Cela comprend le gardien Édouard Mendy et le défenseur central Kalidou Koulibaly, les milieux de terrain Idrissa Gueye, Nampalys Mendy et Cheikhou Kouyaté, ainsi que les attaquants Ismaila Sarr et Famara Diedhiou.

Le défenseur de l'AC Milan Fodé Ballo-Touré et le milieu de terrain de Tottenham Pape Matar Sarr sont également de nouveaux prétendants à une place de titulaire.