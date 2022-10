Richi Sunak : du Kenya à Downing Street

**À 42 ans, Rishi Sunak frappe à la porte de l'histoire du Royaume-Uni : il va devenir le plus jeune Premier ministre depuis plus de 200 ans et le premier à ne pas être blanc.

**

D'origine indienne, sa famille est arrivée en Grande Bretagne il y a 60 ans alors qu'elle était installée en Afrique de l'Est : son père est né au Kenya, sa mère en Tanzanie.

Sa carrière en politique a été fulgurante. En seulement cinq ans, il est passé de simple député à ministre des Finances. Pendant la pandémie, il a dépensé des milliards d'argent public pour maintenir les gens et les entreprises à flot, devenant ainsi le membre le plus populaire du gouvernement.

Considéré comme l'héritier naturel de Boris Johnson, il n'a pas supporté le poids des scandales qui ont ébranlé le Premier ministre et a fini par démissionner après avoir appelé pendant des mois à la démission de Johnson.

Lorsque Johnson est finalement parti, il a tenté de leur succéder, mais les conservateurs ont succombé au chant des sirènes des réductions d'impôts historiques promises par Liz Truss.

Le message modéré de M. Sunak, que les conservateurs n'ont pas voulu entendre à l'époque, est aujourd'hui perceptible au sein des Tories après le retour à la réalité que les marchés ont infligé à l'ère Truss.