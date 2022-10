Tchad : bataille contre les inondations à N'Djamena

Pour circuler à walia, il faut désormais utiliser la pirogue. Ce quartier au sud de la capitale tchadienne a les pieds dans l’eau après des pluies exceptionnelles. Le niveau des eaux y est monté jusqu'à cinq mètres selon les pouvoirs publics.

Une première. Des populations tentent ce qu’elles peuvent des ruines de leurs maisons. Plus de 60 000 personnes ont été touchées ici par les inondations.

"C'est vers minuit que l'eau a fait irruption, nous avons appelé à l'aide, nous avons ramassé des objets pour ériger une barricade mais jusqu'à environ 8h du matin, nous étions débordés. En ce moment, nous avons toujours les pieds dans l’eau, nous n'avons plus de force", explique Antoinette Nemerci habitante du quartier.

Plusieurs habitants de Walia ont trouvé refuge dans ces endroits de fortunes après avoir tout abandonné derrière eux. Ces infortunés, sollicitent depuis au moins 5 jours, une assistance des pouvoirs publics.

"Voilà les effets sont dehors, voilà le monde est dehors, on n’a même pas un endroit pour aller se loger. On n’a pas d'argent, même la nourriture qu’on avait, tout est parti donc c’est à eux maintenant de voir comment on est.", a déclaré Aziza Marie Noel, habitante de Walia.

Face à ces inondations, des volontaires tentent d’ériger des digues de fortunes pour protéger leurs zones. Des actions de sauvetage en attendant une solution durable.

"On est là depuis presque cinq jours déjà. On est en train de mettre la terre dans les sacs pour fabriquer la digue pour empêcher l’eau qui en train de prendre l’hôpital Bon Samaritain de Walia.", explique Djimasra, un volontaire.

Le pays a-t-il ignoré la menace alors que l’agence nationale de météorologie dit avoir prévu des précipitations anormales et mis en garde contre des inondations dans la région.