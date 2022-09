Ethiopie : don de sang pour les forces de défense nationale

En Ethiopie, la Chambre des représentants du peuple a organisé une campagne de don de sang pour soutenir la force de défense nationale.

Cet événement a été mis en place suite à la reprise des combats entre les forces fédérales et les rebelles tigréens dans le nord du pays.

Des affrontements interviennent après plusieurs mois de cessez-le-feu.

"Nous entreprenons cet événement car il est nécessaire de donner du sang à tous ceux qui en ont besoin, mais surtout à nos forces de défense. L'essentiel est que nous, Éthiopiens, devons être prêts à tout sacrifice pour honorer notre souveraineté." s'est confiéTagesse Chafo, président de la Chambre.

"Notre force de défense nationale tombe dans les déserts et les montagnes. Alors qu'ils sacrifient leurs os et leur sang, ce n'est pas une grande chose pour nous de donner notre sang. Nous devons donner notre sang à nos forces de défense, pas seulement une fois mais encore et encore, à plusieurs reprises." a expliquéMohammed Nur Ahmed Musa, député.

Les autorités érythréennes qui ont soutenu les forces éthiopiennes pendant la première phase de la guerre, ont appelé leurs forces armées à se mobiliser en réponse au recommencement des combats.

Ces derniers brisent une trêve conclue en mars et anéantissent de fait, les espoirs d'une résolution pacifique de la guerre de près de deux ans entre les autorités éthiopiennes et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF).

Les autorités du Tigré se sont depuis déclarées prêtes à participer à des pourparlers dirigés par l'Union africaine, mais le gouvernement éthiopien n'a pas répondu publiquement à ces ouvertures, se contentant de dire qu'il restait "engagé" dans le processus de paix dirigé par l'UA.