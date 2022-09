Le Zimbabwe déplace 2 500 animaux en raison du changement climatique

Le Zimbabwe a commencé à déplacer plus de 2 500 animaux sauvages d'une réserve du sud vers une réserve du nord du pays pour les sauver de la sécheresse, alors que les ravages du changement climatique remplacent le braconnage comme principale menace pour la faune sauvage.

Un hélicoptère rassemble des milliers d'impalas dans un enclos. Une grue hisse des éléphants sous sédatif et à l'envers dans des remorques. Des hordes de gardes forestiers conduisent d'autres animaux dans des cages métalliques et un convoi de camions entame un voyage d'environ 700 kilomètres pour emmener les animaux vers leur nouveau foyer.

Environ 400 éléphants, 2 000 impalas, 70 girafes, 50 buffles, 50 gnous, 50 zèbres, 50 élands, 10 lions et une meute de 10 lycaons figurent parmi les animaux déplacés de la Save Valley Conservancy du Zimbabwe vers trois réserves du nord - Sapi, Matusadonha et Chizarira - dans le cadre de l'une des plus grandes opérations de capture et de transfert d'animaux vivants d'Afrique australe.

Le "Project Rewild Zambezi", nom donné à l'opération, consiste à déplacer les animaux vers une zone de la vallée du Zambèze afin d'y reconstituer les populations d'animaux sauvages.

C'est la première fois en 60 ans que le Zimbabwe se lance dans un déplacement interne aussi massif d'animaux sauvages. Entre 1958 et 1964, lorsque le pays était la Rhodésie, gouvernée par la minorité blanche, plus de 5 000 animaux ont été déplacés dans le cadre de l'"opération Noah". Cette opération a permis de sauver des animaux sauvages de la montée des eaux provoquée par la construction d'un énorme barrage hydroélectrique sur le Zambèze, qui a créé l'un des plus grands lacs artificiels du monde, le lac Kariba.

Cette fois, c'est le manque d'eau qui a rendu nécessaire le déplacement des animaux sauvages, leur habitat étant desséché par une sécheresse prolongée, a déclaré Tinashe Farawo, porte-parole de l'autorité de gestion des parcs nationaux et de la faune sauvage du Zimbabwe.

L'agence des parcs a délivré des permis pour permettre le déplacement des animaux afin d'éviter "une catastrophe", a déclaré M. Farawo.

"Nous faisons cela pour soulager la pression. Pendant des années, nous avons lutté contre le braconnage et, alors que nous étions en train de gagner cette guerre, le changement climatique est apparu comme la plus grande menace pour notre faune", a déclaré M. Farawo.

"Beaucoup de nos parcs deviennent surpeuplés et il y a peu d'eau ou de nourriture. Les animaux finissent par détruire leur propre habitat, ils deviennent un danger pour eux-mêmes et ils empiètent sur les établissements humains voisins pour se nourrir, ce qui entraîne des conflits incessants", a-t-il ajouté.

L'une des options serait l'abattage pour réduire le nombre d'animaux sauvages, mais les groupes de conservation protestent contre la cruauté de tels abattages. La dernière opération d'abattage au Zimbabwe remonte à 1987, a indiqué M. Farawo.

Effets du changement climatique

Les effets du changement climatique sur la faune ne sont pas limités au Zimbabwe. Dans toute l'Afrique, les parcs nationaux qui abritent une myriade d'espèces sauvages telles que les lions, les éléphants et les buffles par des précipitations inférieures à la moyenne et de nouveaux projets d'infrastructure. Les autorités et les experts affirment que la sécheresse a sérieusement menacé des espèces comme les rhinocéros, les girafes et les antilopes, car elle réduit la quantité de nourriture disponible.

Par exemple, une étude récente menée dans le parc national Kruger en Afrique du Sud a établi un lien entre les événements climatiques extrêmes et la disparition de plantes et d'animaux, incapables de faire face aux conditions drastiques et au manque d'eau dû à des périodes de sécheresse plus longues et à des températures plus élevées.

Le mouvement de masse est soutenu par la Great Plains Foundation, une organisation à but non lucratif qui œuvre "à la conservation et à l'expansion des habitats naturels en Afrique par le biais d'initiatives de conservation innovantes", selon son site web. L'organisation collabore avec l'autorité de gestion des parcs nationaux et de la faune sauvage du Zimbabwe, des experts locaux, le centre de criminalistique environnementale de l'université de Washington-Seattle et le département de zoologie de l'université d'Oxford, selon le site web.

L'une des nouvelles maisons pour les animaux déplacés au Zimbabwe est la réserve Sapi. Cette concession privée de 280 000 acres se trouve à l'est du parc national de Mana Pools, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et connu pour son cadre splendide le long du fleuve Zambèze qui forme la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie.

Sapi "est la solution parfaite pour de nombreuses raisons", a déclaré Dereck Joubert, directeur général de Great Plains, sur le site web de la fondation.

"Cette réserve forme la biosphère du Zambèze moyen, totalisant 1,6 million d'acres", écrit Joubert. "Des années 1950 jusqu'à ce que nous la reprenions en 2017, des décennies de chasse avaient décimé les populations d'animaux sauvages dans la réserve de Sapi. Nous sommes en train de ré-ensauvager et de restaurer la nature pour qu'elle redevienne ce qu'elle était autrefois."