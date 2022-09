Un sommet sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique s'est ouvert ce lundi à Rotterdam au pays-bas.

La rencontre réunit les Chefs d’états et des gouvernements. Elle devrait contribuer à accélérer le décaissement des 25 milliards de dollars d’investissements d’ici à 2025 devant permettre au continent de mieux contrôler sa vulnérabilité climatique.

En effet, l'Afrique est le continent qui émet le moins de CO2 soit 4 %, mais paye le plus lourd tribut. Inondations, sécheresse, des millions de familles souffrent chaque année des perturbations écologiques.

"Notre continent est béni avec tous les atouts nécessaires pour une prospérité durable, des ressources naturelles, des terres, une impressionnante biodiversité ainsi que la plus jeune et la plus grande population active au monde, mais le GIEC décrit l'Afrique comme le continent le plus vulnérable: les sécheresses provoquent des famines extrêmes dans la Corne de l'Afrique, des pays du sud sont régulièrement dévastés par des cyclones, la montée des océans menace des villes comme Dakar, Lagos, Le Cap et Libreville...", a énuméré le président Ali Bongo, lors de la semaine africaine du climat.

À cet événement, le continent veut parler d'une voix unique avant la Conférence mondiale de l'ONU sur le climat prévu à Charm el-Cheikh en novembre prochain.