Au Kenya, le plastique menace la santé des plus démunis

Korogocho est l’un des plus grands bidonvilles de Nairobi au Kenya. Comme environ 150,000 âmes vivant ici, Monica Wanjiru, a vu son quotidien se dégrader considérablement.

L’inflation mondiale et la crise économique à laquelle fait face son pays contraignent la gérante de restaurant à utiliser des sachets comme combustibles.

"Avant, je cuisinais avec du bois de chauffage, mais quand c'est devenu hors de prix, j'ai commencé à cuisiner avec ces sacs en plastique parce qu'ils ne sont pas chers. Depuis que j'ai commencé à les utiliser ces sacs , je n'ai entendu aucune plainte de qui que ce soit."

Si personne ne s'est plaint de ce changement en cuisine, la fumée dégagée par la combustion du plastique est pourtant nocive.

La professeure Faith Muhonja alerte sur les graves dangers encourus. La directrice du département de santé publique à l'Amref International University.

"La combustion de ces plastiques produit des gaz. Prenons l'exemple des dioxines, ils sont produit au cours de la combustion et ils sont très dangereuse et toxique pour le corps humain. L'exposition aux dioxines prédispose un individu à des maladies non transmissibles comme le cancer du poumon, elle provoque des éruptions cutanées car le gaz est facilement absorbé par la peau. ...Elle peut être transmise à la mère qui attend un enfant."

Gladys Mburu vend des sacs en plastique depuis plus de cinq ans. Elle a cependant observé des changements dans l'usage qu'en font ses clients.

"Nous achetons ces sacs en toile de jute à des entreprises, puis nous les cousons. Nous les vendons à ceux qui vont faire sécher le maïs et les haricots dessus, à ceux qui cuisinent dans la rue et aussi dans leurs maisons parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter du gaz ou de la paraffine."

De nombreux foyers de Korogocho utilisent ces sacs pour faire des économies et allouer leurs maigres revenus à l'éducation des enfants ou à l'alimentation.

Au delà des effets délétères sur la santé des résidents de , la combustion des ces sacs représente aussi un danger réel pour l'environnement.

"La combustion des plastiques a beaucoup d'effets graves sur notre environnement, explique Victor Boiyo, un environnementaliste. Lorsque vous brûlez des plastiques, cela produit de la suie noire. Celle-ci est composante de nombreux gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane et ce sont ces gaz qui sont principalement responsables du réchauffement climatique."

En attendant des jours meilleurs ou une intervention des autorités, ces habitants démunis de la grande économie d'Afrique de l'Est continuent de collecter des sacs au péril de leur santé.