Gabon : pour survivre, des enfants travaillent dans une décharge

Dans la décharge de Mindoubé, à Libreville, des dizaines d'enfants s'affairent au milieu des ordures. Des camions-poubelles et pelleteuses viennent chaque jour déverser près de 800 tonnes de déchets.

Les objets métalliques sont ensuite brûlés par les enfants, afin de récupérer les parties en cuivre ou en aluminium pour les revendre. Une fumée âpre empeste la zone, où des habitations de fortune ont été construites par les enfants.

"J'ai peur pour ma santé, mais on se force, on est obligés de faire ça. On ne va pas tout attendre de nos mères. On a déjà l'âge de se débrouiller", explique Ekomi, un adolescent de Mindoubé. Pour Daniel, venir travailler à la décharge lui permet d'aider sa famille à la maison.

Chaque kilo de cuivre lui rapporte un peu moins de 4 dollars. Mais ce travail à un coût. Vivre dans la décharge entraîne l'apparition de nombreux problèmes sanitaires, tels que des maladies respiratoires ou dermatologiques.

"Ça devient difficile, vraiment difficile. Il y a beaucoup d’enfants ici qui ne partent même plus à l'école et qui passent tout leur temps ici à la décharge", explique Roselin Bendrome, une militante pour les droits des enfants. Depuis le début de la crise sanitaire, elle observe de plus en plus de jeunes enfants chaque jour dans la décharge. Pour elle, c'est à l'Etat de prendre ses responsabilités pour lutter contre ce phénomène, mais aussi à l'éducation nationale.

Selon la Banque mondiale, le taux de chômage touche 20 % de la population du Gabon. La situation du pays a empiré depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui a fortement ralenti l'économie.