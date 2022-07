Afrique du Sud : les Banyana Banyana ramènent la coupe à Jo'burg

Accueil triomphal à Johannesburg ce mardi pour les Banyana Banyana victorieuses de la Can féminine de football au Maroc. Les sud-africaines ont battu en finale samedi dernier le pays organisateur 2 buts à 1, grâce à un doublé de leur attaquante Hildah Magaia, remportant ainsi leur première Can après cinq finales perdues.

Vous savez cette équipe, cette équipe est incroyable. Ces joueuses sont incroyables. Avant même de partir pour le tournoi, nous avons eu une rencontre et je leur ai demandé : quelles sont vos ambitions ? Jermain Siphoseno a dit : nous voulons gagner la CAN. J'ai dit à Jermain : d'abord la qualification pour la Coupe du monde. Elle a répondu : non, si vous gagnez la CAN, vous vous qualifiez pour la Coupe du monde. Donc c'était de la confiance en soi a expliqué Desiree Ellis, entraîneur principal de l'Afrique du Sud.

Des centaines de supporters étaient présents déjà à l'aéroport international Oliver Tambo, à Johannesburg pour attendre les joueuses sud-africaines, qui revenaient du Maroc avec le trophée.

L'équipe sud-africaine a également reçu une prime de 5,8 millions de rands environ 339 000 dollars américains du ministre des Sports, des arts et de l'agriculture du pays lors des célébrations de mardi.

L'Afrique du Sud participera à la Coupe du Monde féminine dans un an en Australie et en Nouvelle-Zélande.