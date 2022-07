CAN féminine : le Maroc et le Sénégal visent les demis

Les quarts de finale de la CAN féminine débutent ce mercredi. Quatre équipes jamais vues encore à ce niveau s'affrontent à Rabat et Casablanca avec le même objectif à l'issue de cette soirée : s'assurer un billet pour la coupe du monde 2023.

Maroc-Botswana :

Les Lionnes de l'Atlas ont rendez-vous avec l'histoire. Le pays hôte a parfaitement géré son tournoi jusqu'ici : 3 matches, 3 victoires, 5 buts inscrits et un seul encaissé.

Elue par la CAF meilleure joueuse du premier tour, la capitaine Ghizlane Chebbak est également la meilleure buteuse du tournoi avec trois buts, tous sur des coups de pied arrêtés, deux penalties et un coup franc.

Contre le Botswana, autre novice à ce niveau, Chebbak et le Maroc seront confrontés à l'une des équipes les plus rapides du tournoi. Les Mares excellent en contre-attaque, s'appuyant sur le duo Lesego Radiakanyo-Refilwe Tholakele, toutes deux nommés pour le titre de Joueuse Africaine de l'année.

La bataille sera également tactique entre l'entraîneusedu Botswana, Gaoletlhoo Nkutkwisang, et le stratège français Reynald Pedros, double vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA avec l'Olympique lyonnais, une référence mondiale.

Zambie-Sénégal :

Comme le Maroc et le Botswana, la Zambie et le Sénégal découvriront ce soir la phase à élimination directe. L'enjeu est de taille pour les deux équipes.

La capitaine Grace Chanda est en grande forme, deux réalisations depuis le début du tournoi, mais contre le Sénégal, les Copper Queens seront confrontées à l'une des meilleures défenses du tournoi. Les Lionnes de la Teranga n'ont encaissé qu'un seule but au premier tour, et encore, sur penalty.

Autour de leur capitaine, Safietou Sagna, les Sénégalaises feront tout pour décrocher un billet pour le dernier carré synonyme de Mondial. La buteuse Eva Neymar Diakhaté le résume bien : "on ne veut plus vivre dans l'ombre des garçons, on veut les imiter !"

Il ne reste plus qu'à ramener la coupe dans la tanière.