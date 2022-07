"The Gray Man", le nouveau film d'action des frères Russo

Le thriller d'action "The Gray Man", a été réalisé par les frères italiens Anthony et Joseph Russo.

Il raconte l’histoire d’un ancien agent de la CIA recruté comme tueur à gages dans une prison fédérale. Très vite il devient la cible de son ex employeur qui envoie un assassin à ses trousses.

Une chose est sûre, l’acteur Ryan Gosling, ne s’attendait pas à ce que son rôle de Court Gentry alias Six dans "The Gray Man", soit aussi physique, il en parle lors de la première londonienne du film :

"Je n'étais pas préparé à la dimension physique de ce rôle. C'était une tâche insensée. Il y avait neuf séquences, des séquences d'action, alors que dans un film d'action normal, il y en a la moitié, c'était, vous savez, beaucoup pour moi, c'est sûr, parce que je n'avais jamais fait ce genre de film, mais je pense que même pour les Russes, qui ont fait ça pendant une dizaine d'années, ils étaient un peu comme, 'C'est fou'."

"The Gray Man" met également en scène Chris Evans connu surtout pour son rôle de "Captain America" dans les films Marvel et plus récemment pour son rôle dans la série à succès Bridgerton eu habitué a interprété le rôle d’un méchant. Il est un grand habitué des tournages des frères Russo, connus pour leur générosité autant artistique que culinaire :

"Il s'agit de résister aux invitations italiennes. Les frères Russo sont des gens très accommodants, dans tous les sens du terme. Ils sont très accommodants en ce sens qu'ils ont toujours des bonbons à portée de main pour maintenir le taux de sucre et l'enthousiasme de chacun pendant les longues journées, mais ils sont aussi incroyablement généreux sur le plan créatif et pour tous ceux qui travaillent sur le plateau, c'est extrêmement libérateur. Mais il n'y a pas de conversation que vous ne pouvez pas avoir sur le personnage, sur la scène, sur le film, sur les possibilités d'où nous pouvons l'amener." a déclaré Chris Evans.

Les frères Russo ont réalisé entre autres quatre films Marvel, dont deux "Captain America" et deux "Avengers".

Le film, qui met également en vedette Billy Bob Thornton, sort dans les salles de cinéma américaines le vendredi 15 juillet, puis sur Netflix dans le monde entier le 22 juillet.