"Africa Fashion", ou l'impact de la mode africaine dans le monde

Au Royaume Uni, le Victoria et Albert museum de Londres, met en avant la mode africaine.

Dans une nouvelle exposition intitulée "Africa Fashion", le commissaire d’exposition raconte l'histoire de l'habillement du continent, et présente le meilleur des créateurs contemporains :

"Ce qui est particulier à l'exposition de mode africaine, c'est qu'elle est centrée sur la créativité du continent. Je pense que nous étions tous conscients du fait que l'art et la créativité africains ont inspiré de très nombreux créateurs dans le monde entier, et je pense que cela continue. Il était vraiment important et vital d'organiser cette exposition en ce moment, car nous voyons que ce sont les créateurs africains qui modifient le paysage de la mode mondiale. C'est dire à quel point leur impact est important aujourd'hui. ...." a-t-elle déclaré.

Retraçant l’histoire du vêtement depuis les années de libération des années 1950 et 1960, lorsque 24 nations africaines sont devenues indépendantes, jusqu’aux créateurs d’aujourd’hui.

Plus de 250 objets sont exposés, dont 70 sont de nouvelles acquisitions pour le musée.

"Ma pièce est basée sur les deux vêtements qui proviennent de deux cultures différentes. Le premier est la culture britannique, qui est le trench-coat. Et le second est la burqa, qui est également très présente au Maroc et dans tous les pays arabes. Au Maroc, pour autant que nous le sachions, c'est l'Afrique du Nord. Et j'ai décidé de faire un dialogue entre les deux et de donner un respect aux deux pays." a expliquéArtsi Ifrach, designer.

40 créateurs contemporains exposent leurs créations, l'exposition voulant souligner l'impact qu'ils ont sur l'industrie de la mode au sens large.

"La mode africaine signifie pour moi : L'Afrique. Il n'y a pas de mode en Afrique, il y a une culture qui évolue et devient une mode et inspire de nombreux designers dans le monde entier. Mais c'est un endroit où la culture est devenue si profonde et si forte que nous avons dû nous habiller avec de beaux vêtements et de beaux artisans." a ajoutéArtsi Ifrach.

Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large du V&A visant à accroître sa collection de créations de designers africains et de la diaspora africaine.