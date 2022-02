Togo : le FIMO sous le signe de la mode éthique et durable

C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les créateurs et les amoureux de la mode. Ce weekend, s’est déroulé à Lomé au Togo, le FIMO, festival international de la mode.

Occasion de découvrir les dernières tendances de la mode africaine mais aussi de réfléchir sur une question aujourd’hui devenue cruciale. Celle de la création de mode éco responsable.

Parmi les collections qui ont fait sensation, celles de Marrousia Rebecq et du styliste togolais Desmo. Deux adeptes du Upcycling, un système de recyclage qui permet de donner une seconde vie aux vêtements et tissus usagés afin de les transformer en pièces neuves.

“Il faut être engagé. Et donc depuis quelques années, je me suis engagé à présenter une ou deux pièces dans mes collections qui sensibilisent les gens dans la protection de l’environnement donc avec cette robe, j’ai osé j’ai voulu changer les mentalités parce que je sais qu’après ça va susciter des débats. Et on va pouvoir débattre autour pour sensibiliser.” s'est confié Desmo, créateur de mode.

Jacques Logoh, le promoteur du Fimo en a fait le thème principal de son festival cette année afin de dédramatiser et promouvoir une mode plus éthique.

“Aujourd’hui, beaucoup de créateurs sont entrés dans le recyclage. On voit la pollution un peu partout donc on veut sensibiliser les gens. Aujourd'hui, les créateurs de mode en produisant les créations font beaucoup de déchets donc maintenant ils ont compris qu’il faut vraiment protéger l’environnement en faisant du upcycling et c’est ce que nous faisons depuis deux ans nous sommes sur ce thème”, a déclaré Jacques Logoh : Promoteur du FIMO 228.

Au total, 58 créateurs et créatrices ont répondu présent à ce festival.

Plusieurs idées de créateurs de mode ont fusé durant ce festival pour une mode plus éthique et durable. Certains ont proposé des créations avec des matériaux moins polluants, ou avec des tissus délaissés. D’autres entendent donner une seconde vie à des vieux vêtements.

Reste maintenant à voir la déclinaison opérationnelle des engagements pris ici à Lomé.