Le Pape François a reçu le basketteur congolais Bismack Biyombo

Bismack Biyombo a été reçu par le Pape François, au Vatican, mardi, pour discuter de son action humanitaire en République Démocratique du Congo. Pour le basketteur des Suns de Phoenix, cette rencontre est une bénédiction.

"Pour moi, c'est un rêve qui se réalise parce que quand on grandit, en tant qu'enfant, on a foi en Dieu, en l'Église catholique et le fait de pouvoir être en présence du Pape est une bénédiction", raconte Bismack Biyombo, basketteur de la NBA pour les Suns de Phoenix. "J'aurais aimé pouvoir amener ma mère ici, mais elle est très heureuse que j'aie pu rencontrer le pape et obtenir sa bénédiction."

Concernant le report de la visite du Pape en RDC pour raison médicale, le basketteur comprend la décision du souverain pontife, la santé étant primordiale.

"Je pense que c'est normal, j'ai reporté le voyage également. Mais encore une fois, c'est le Pape, vous savez. S'il ne se sent pas bien, il ne peut pas prendre l'avion, mais s'il ne va pas en RDC, je vais lui apporter le Congo", continue le basketteur, en rigolant.

"Plus sérieusement, je pense que le plus important, c'est sa santé, comme pour tout le monde, mais il est une icône très importante de notre société et je pense, que, si le voyage a été reporté, ce n'est pas grave, il va se faire à un moment donné. C'est juste une question de temps, mais je sais que les Congolais sont très enthousiastes et qu'ils vont continuer à être patients.

Ils ont attendu pendant des années et je pense qu'ils vont savoir patienter encore un peu. Et quand le moment sera venu, je suis sûr qu'il viendra et que nous pourrons vivre tous ensemble cette expérience avec lui au Congo, donc oui, j'attends cela avec impatience."

C'est avec regrets que le Pape François a déprogrammé sa visite sine die en RDC et au Soudan du Sud, initialement prévu début juillet.