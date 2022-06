Sadio Mané en route pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich est sur le point de recruter la star sénégalaise de Liverpool Sadio Mané, a rapporté vendredi la presse allemande.

Le champion d'Allemagne a accepté un transfert de 32 millions d'euros, avec neuf millions d'euros de bonus, pour s'attacher les services du joueur de 30 ans, sous contrat avec les Reds jusqu'en 2023, ont précisé la radio Sky et le quotidien Bild.

Liverpool recevra 32 millions d'euros, avec six millions d'euros supplémentaires lorsqu'il remplira une clause d'apparition spécifique et trois millions d'euros supplémentaires en fonction des résultats individuels et collectifs.

Sadio Mané vient d'achever la meilleure saison de sa carrière, en transformant le penalty décisif lors de la séance de tirs au but pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, en aidant son pays à se qualifier pour la Coupe du monde et en étant une star pour Liverpool lors d'une campagne où le club a failli remporter un quadruplé sans précédent.

Son dernier match pour Liverpool a été la défaite 1-0 contre le Real Madrid en finale de la Ligue des champions le mois dernier. Il a remporté tous les grands honneurs avec les Reds - la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs en 2019, la Premier League en 2020 et la FA Cup et la League Cup en 2022 - et semble chercher un nouveau défi à l'âge de 30 ans.

Sadio Mané a surtout joué en tant qu'ailier gauche pour Liverpool, mais il s'est converti en attaquant central pour la deuxième moitié de la saison dernière après la signature de Luis Diaz. Il a impressionné dans son nouveau rôle, marquant neuf buts lors de ses 14 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Sadio Mané pourrait remplacer le Polonais Robert Lewandowski, qui a récemment annoncé vouloir quitter le Bayern Munich.