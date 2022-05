L'Europe vise l'Afrique pour sa sécurité énergétique [Business Africa]

Alors que l'Europe prend des mesures pour réduire ses importations de gaz russe, les dirigeants du continent se tournent vers l'Afrique comme fournisseur d'énergie alternatif. De nouveaux accords ont été signés avec l'Algérie, l'Angola, le Congo et le Nigeria, et d'autres sont en passe d'être signés.

Cette semaine, alors qu'il accueillait le chancelier allemand Olaf Scholz, le président sénégalais Macky Sall a déclaré que son pays était "prêt à travailler" à la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'Europe, mais que "nous devons d'abord être soutenus dans notre participation à de meilleures conditions que celles actuellement offertes par nos partenaires".

Le Sénégal disposerait d'importants gisements de gaz naturel le long de sa frontière avec la Mauritanie. L'intérêt de l'Europe est une bonne nouvelle pour les producteurs d'énergie africains qui ont enduré des années de prix bas, et une pandémie qui a affecté la demande.

Mais de nombreux pays riches en gaz, à l'exception de l'Algérie, sont confrontés à des problèmes de capacité et ne pourront pas facilement satisfaire la demande européenne. En 2020, l'Algérie était le premier exportateur de gaz naturel en Afrique, suivie du Nigeria, de l'Égypte et de la Libye, selon Statista.

D'autres producteurs comme l'Angola, la Guinée équatoriale et le Congo ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour leur permettre d'augmenter leur production.

L'interdiction européenne de financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers en Afrique a également bloqué les capitaux pour les producteurs en herbe comme l'Ouganda.

Alors que l'Europe s'efforce de sécuriser son approvisionnement en énergie, on se demande si l'interdiction de financer des projets de combustibles fossiles sera levée.

Carole Nakhle est experte en énergie et PDG de Crystol Energy. Elle est notre invitée dans l'émission pour discuter de la possibilité pour l'Afrique de devenir un acteur majeur du gaz en Europe.

La guerre des ports : Dar se joue de Mombasa

Il y a 12 ans, le Kenya a été secoué par des troubles post-électoraux meurtriers. Les violences ont également bloqué les transports ferroviaires et routiers vers l'Ouganda et le Rwanda, stoppant les importations de carburant et de biens essentiels.

Alors qu'une nouvelle élection générale se profile dans la plus grande économie d'Afrique de l'Est, les importateurs et les expéditeurs détournent leurs activités du port de Mombasa, au Kenya, vers Dar es Salaam, en Tanzanie.

Les deux ports ont investi dans l'expansion de leurs installations ces dernières années et offrent des incitations aux importateurs dans le but de se faire concurrence.

Les IDE de l'Éthiopie augmentent de 18%

L'Éthiopie a surmonté une pandémie, un conflit dans son nord et des sanctions pour enregistrer 2,4 milliards de dollars d'investissements directs étrangers au cours des neuf premiers mois de l'exercice financier actuel.

Selon l'autorité nationale de l'investissement d'Addis-Abeba, une grande partie de ces investissements a été consacrée au secteur manufacturier.