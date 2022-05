Une croissance sans effet d’entraînement en 2021 [Business Africa]

Dans son récent rapport sur les perspectives économiques de l’Afrique subsaharienne, le Fonds monétaire international est moins optimiste pour 2022. L’institution craint une insécurité alimentaire et la marge de manœuvre des États est très faible.

Seul point positif a souligné tout de même en 2021, cette partie du continent a enregistré une légère croissance. Business Africa reçoit Abebe Selassie, Directeur du département Afrique au Fonds Monétaire international.

Bénin : la meilleure performance économique d’Afrique en 2021

Boom spectaculaire de la croissance économique au Bénin ! 7,2% affiché à l’écran pour le compte de l’année 2021. Une année pendant laquelle le Covid-19 faisait encore un peu de ravages. Comment le Bénin a-t-il réussi ce bond en matière de croissance économique.

Ouganda : le secret de la résilience du tourisme

D’une réussite à une autre, cette fois-ci; je vous emmène en Ouganda, ou l’essor du secteur touristique a fait baisser le taux du chômage pendant la période du confinement. De plus en plus d’Ougandais visitent les parcs et l’immense lac Victoria.