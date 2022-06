L'Égypte, un hub pour les start-ups ? [Business Africa]

À la fin du mois de mai 2022, le total des fonds levés par les start-up africaines s'élevait à 2,7 milliards de dollars. De janvier à mai, les fonds levés par les start-up égyptiennes ont augmenté de 212% par rapport à la même période de l'année précédente.

Avec 81 millions de dollars récoltés au mois de mai 2022, la valeur des investissements levés par les start-ups égyptiennes est la plus élevée de la région MENA, comportant l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. En plus de la volonté du gouvernement d’établir un climat favorable aux affaires, cette croissance est en partie due à la présence d'infrastructures solides et diversifiées d'accompagnement à l'entrepreneuriat.

Pour en discuter, Business Africa reçoit Tamer Azer, associé chez Shorooq Partners, entrepreneur et créateur d'entreprises.

Cameroun : le port autonome de Kribi se modernise

Le port en eau profonde de Kribi veut développer son pôle d'attractivité. Quatre ans après le lancement de ses activités, il se classe parmi les plus importants contributeurs en termes de bénéfices douaniers dans les caisses de l'État camerounais. Dans cette optique, une nouvelle plateforme a été lancée. L'objectif : placer Kribi au cœur des mouvements des marchandises dans le golfe de Guinée.

Ouganda : la pêche menacée par la hausse des prix du carburant

Les pêcheurs du lac Victoria sont acculés à la faillite par la flambée des prix du carburant, alors que plus de 5 millions de personnes à travers le pays dépendent de ce secteur pour leur subsistance. Les prix à la pompe étaient 47 % plus élevés en mai qu'en juin de l'année dernière, conduisant de nombreux pêcheurs à suspendre leurs activités.