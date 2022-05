Ghana : une entreprise propose un vin à base de cacao

Pendant de nombreuses années, il a été la principale culture commerciale du Ghana, utilisée pour la production de chocolat et d'autres boissons.

Mais aujourd'hui, des entrepreneurs explorent différentes manières d'exploiter le cacao pour en tirer tous les avantages.

Peter Quao Adattor a suivi l'un d'entre eux, engagé dans la production de vin dans le pays en utilisant le cacao, la noix de cajou et le café comme matières premières.

La place du cacao comme première culture commerciale du Ghana est restée intacte pendant plusieurs décennies.

Même si le Ghana est le deuxième exportateur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire, certains craignent qu'il ne la perde en peu de temps.

Un homme cherche à changer la donne, grâce à des recherches menées par la cave à cacao, un programme d'entrepreneuriat visant à encourager les étudiants à être innovants.

Le Dr Harrison Adjimah a démontré à ses étudiants le potentiel de la valorisation des matières premières locales.

"C'est un peu plus un processus scientifique parce qu'à ce stade, vous devez utiliser plus d'enzyme pour être en mesure d'extraire la couleur rose.[...]"Nous avons donc cherché des moyens de prouver aux étudiants qu'il est possible de développer des produits de qualité supérieure à partir de nos ressources locales. L'idée de faire du vin à partir de cacao est donc devenue très attrayante." a expliqué Dr Harrison Adjimah, fondateur de la Volta Winery.

La Volta Winery du Dr Harrison Adjimah ne se contente pas de produire des vins doux, mais utilise également son image de marque et ses emballages pour attirer davantage de clients.

Les fèves de cacao, de cajou et de café sont transformées en vins rouges et blancs raffinés et en jus de cacao.

"Ce qui est très clair, c'est qu'il y a des aspects des choses dans le cacao que nous n'utilisons pour rien. Par exemple, si vous faites du vin à partir du cacao, la fève de cacao est là, vous pouvez toujours l'exporter. Nous faisons progresser l'industrie du cacao, et je suis fier de participer à cette évolution." a décrit le fondateur.

Sa jeune entreprise, Volta Winery, utilise tous les enseignements tirés de ses expériences dans d'autres pays pour tirer parti du cacao brut.

L'entreprise aspire à devenir le premier producteur de vin de cacao, de café et de noix de cajou au Ghana, en utilisant les étapes standard de la production de vin.

Un reportage de Peter Quao Adattor, correspondant Africanews au Ghana.