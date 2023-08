Brésil : le vin de Brasilia fait sensation

La savane tropicale autour de la capitale ultra-moderne du Brésil n'est pas connue comme le pays du vin, mais une technique de production développée par des chercheurs dans les années 2000 a aidé les viticulteurs de la région à récolter en hiver, produisant des raisins de meilleure qualité.

L'œnologue français Jean-Michel Barcelo jaillit en cueillant un raisin rouge rubis et en le mettant dans sa bouche.

"Ce terroir a un réel potentiel", déclare le consultant en vin de 52 ans, qui se trouve sur les hauts plateaux du centre du Brésil pour sa visite annuelle à la Villa Triacca, un vignoble situé à 50 minutes en voiture des vastes bâtiments blancs du siège du pouvoir à Brasilia.

Avec son climat à prédominance tropicale, le Brésil est beaucoup moins connu pour le vin que ses collègues producteurs sud-américains, l'Argentine et le Chili, sans parler de la France.

Mais une nouvelle technique de production développée par des chercheurs brésiliens dans les années 2000 a aidé les viticulteurs de la région de Brasilia à pirater le climat local pour récolter en hiver, produisant des raisins de meilleure qualité et des vins qui commencent à faire sensation.

"La technique qu'ils utilisent ici est différente de ce que vous voyez partout ailleurs dans le monde", explique Barcelo, un Français aux cheveux argentés qui prend son vin très au sérieux.

Il fait l'éloge de la fraîcheur et de la complexité des vins des hauts plateaux brésiliens, et des conditions "exceptionnelles" de la Villa Triacca : une altitude de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, un climat sec et une différence allant jusqu'à 15 degrés Celsius entre la journée et des températures nocturnes en hiver - parfaites pour la maturation des raisins.

Les visiteurs lors d'une dégustation de vin au vignoble sont également impressionnés.

"J'ai été surpris par la qualité", déclare Luciano Weber, un habitant de Brasilia de 45 ans.

"Je n'avais aucune idée qu'ils faisaient quelque chose d'aussi bon ici."

Technique inhabituelle

Mais ce n'était pas un choix évident de cultiver des raisins dans le centre-ouest du Brésil, le cœur des puissantes industries du soja, du maïs et du bœuf du pays.

La clé est une technique appelée "double taille", dans laquelle les producteurs taillent leurs vignes deux fois par an, une fois en hiver et une fois en été.

Cela leur permet de repousser leur saison de vendanges de l'automne, la période habituelle - où les fortes pluies de la région menacent les récoltes - à juillet et août, le cœur de l'hiver dans l'hémisphère sud.

La technique consiste également à utiliser une hormone synthétique qui régule la croissance de la vigne et la maintient en dormance afin que les raisins soient prêts au bon moment.

Les producteurs disent que l'hormone ne laisse aucune trace dans le produit final.

Mais certains amateurs de vin sont dubitatifs.

"Nous ne savons pas quels sont les effets. Je n'ai jamais vu d'étude à ce sujet", déclare Suzana Barelli, experte résidente en vin au journal Estado de Sao Paulo.

Pourtant, elle est impressionnée par les vins de la région, louant leur "très grande qualité".

Le rêve devient réalité

La région de Brasilia, connue sous le nom de District fédéral (DF), ne compte que 10 vignobles, tous ouverts ces dernières années.

Mais l'industrie se développe.

Les terres agricoles consacrées à la production de vin sont passées de 45 hectares (111 acres) en 2018 à 88 (217) l'an dernier.

Ronaldo Triacca, propriétaire du vignoble du même nom, l'a lancé il y a six ans.

"J'avais toujours rêvé de faire du vin, mais je pensais ne pouvoir faire que du vin de table, jusqu'à ce que j'apprenne la taille inversée", raconte l'agriculteur de 57 ans, assis au milieu de ses précieuses vignes, sa chemise en jean retroussée à la manches.

"C'est là que j'ai réalisé qu'il était possible de faire du vin de grande qualité."

Il a commencé à planter des raisins - Syrah, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc - sur six hectares de terrain, à côté de ses champs de maïs et de soja existants.

Aujourd'hui, il vend 15 000 bouteilles par an et fait partie d'un collectif de producteurs régionaux appelé Vinicola Brasilia.

Pour l'instant, la majeure partie de leur production est vendue aux magasins spécialisés et aux restaurants de la capitale.

Mais ils commencent à se faire remarquer.

"Beaucoup de gens pensent encore que si un vin n'est pas argentin, portugais ou français, ce n'est pas bon", explique Felipe Camargo de l'agence agricole régionale Emater.

"Nous allons changer aussi vite."