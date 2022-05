Afrique du Sud : l'hiver et le manque de pluie font craindre une pénurie d'eau

Alors que l'hiver s'installe en Afrique du Sud, le ministère en charge de l'eau et l'assainissement demande à la population de faire attention à sa consommation d'eau. La saison qui s'étend de mai à août s'accompagne généralement d'une baisse des précipitations et donc du niveaux des eaux.

Plusieurs sources d'approvisionnement ont déjà diminué entre la semaine dernière et cette semaine, notamment au Cap et dans la baie d'Algoa respectivement dans le sud-ouest et le sud-est du pays, à Bloemfontein dans le centre ainsi qu'à Polakwane dans le nord. Au total, le bureau installé à Pretoria note une réduction des niveaux dans sept des neufs provinces sud-africaines.

Depuis quelques années, l'Afrique du Sud paie le prix du dérèglement climatique avec des inondations dans l'Est et une sécheresse accrue dans le nord et dans la province du Cap-occidental. Le mois dernier, des inondations catastrophiques ont frappé la province côtière de KwaZulu-Natal dans l'Est. Dans la ville de Durban par exemple, l'équivalent de quatre fois les précipitations du mois d'avril ont été enregistrées en 24 heures.

Néanmoins, le pays connait de plus en plus d'épisodes de stress hydrique. Les précipitations annuelles moyennes sont de 465 mm, alors que la moyenne mondiale est de 860 mm. Selon , le ministère de l'eau et l’assainissement, l'Afrique du sud devrait connaître un déficit d'eau de 17 % en 2030.