Rwanda : fournir de l'eau potable à partir de sources souterraines

Au Rwanda, des initiatives naissent pour démocratiser l'accès à l'eau potable pour tous. Selon l'UNICEF, moins de 50 % de la population rwandaise a accès à de l'eau potable à moins de 30 minutes de chez elle.

La rivière Nyabugogo est une source d'eau importante pour la population locale. Elle serpente autour des terres situées près de la capitale Kigali. Les familles l'utilisent pour se laver et nettoyer. Mais lorsqu'elles ont besoin d'eau potable, les communautés démunies recherchent des sources d'eau souterraines, dangereuse pour la santé.

Les gens font la queue pour récupérer des bidons d'eau, mais si l'eau n'est pas propre, ils s'exposent à des maladies. L'alternative est de faire traiter l'eau par des entreprises commerciales, mais le coût est trop élevé pour les plus pauvres de la société.

Remy Duhuze, du Rwanda Water Resources Board, affirme que l'accès à une quantité suffisante d'eau est un défi pour le pays.

"Nous avons besoin d'eau dans tant d'activités quotidiennes, nous avons besoin d'eau pour boire, nous avons besoin d'eau pour les activités ménagères, nous avons besoin d'eau pour l'irrigation, nous avons besoin d'eau pour la production d'hydroélectricité, nous avons besoin d'eau pour tant d'activités. Mais l'eau qui est utilisée par notre population est moindre si l'on compare avec d'autres pays." a-t-il déclarer.

Des entreprises comme Iriba tentent de rendre l'eau propre et sûre accessible à tous. Elle possède une usine à Kigali pour purifier les eaux souterraines. L'entreprise a été créée par Yvette Ishimwe, qui est directrice générale d'Iriba Water Group.

"L'objectif de ce projet est de permettre aux gens d'accéder à l'eau potable, en particulier ceux qui n'y ont pas accès. Nous ciblons essentiellement les personnes à faibles revenus, comme nos distributeurs automatiques dans les lieux publics, sur les marchés, dans les parkings, nous ciblons les personnes à faibles revenus qui ne peuvent pas s'offrir des bouteilles d'eau", explique-t-elle.

Distributeurs automatique d'eau potable

Le marché de Kimironko est une zone typique où les communautés à faibles revenus travaillent et font leurs courses. C'est là qu'Iriba a installé l'un de ses kiosques à eau. L'entreprise cible les zones à fort trafic comme les marchés et les parkings publics. Les travailleurs assoiffés s'arrêtent pour une courte pause et achètent un verre d'eau qu'ils savent potable et abordable.

"J'ai un travail difficile qui m'oblige à boire de l'eau régulièrement, je ne peux pas me permettre d'acheter une bouteille de 1 000 francs avec ce que je gagne, alors qu'ici je paie 100 francs. Ces kiosques nous aident beaucoup quand on a soif, on vient ici et on se désaltère", dit Jean de Dieu, un habitant du quartier.

Les quartiers à faibles revenus ne sont pas les seuls à avoir besoin d'une eau propre et bon marché. Cette école est équipée de l'un des distributeurs d'eau d'Iriba. Il n'y a pas besoin de personnel, une simple pression sur une carte de paiement suffit à faire couler l'eau. Les élèves paient un abonnement pour bénéficier d'un accès illimité à l'eau pendant le trimestre scolaire, sans frais initiaux pour l'école.

"J'avais des problèmes de maladies à l'estomac, mais maintenant je me sens bien quand je bois cette eau. Et quand il fait chaud, nous buvons de l'eau froide, je suis heureuse", déclarePaula Ineza, une écolière.

Ishimwe explique que son entreprise a adapté le distributeur aux besoins des écoles.

"De nombreuses écoles ne disposent pas d'installations d'eau potable. Les élèves boivent simplement l'eau du robinet, qui n'est pas potable. Ils ont des problèmes de diarrhée, de typhoïde et d'autres maladies liées à la consommation d'eau contaminée", explique-t-elle.

Elle a baptisé son projet "Tap and Drink for Schools" (Du robinet et de la boisson pour les écoles) et explique que les abonnements ne coûtent que 1 500 francs par trimestre.

Ce sont peut-être des initiatives comme celle d'Iriba qui permettront d'apporter de l'eau propre à toute la population du Rwanda, en rendant les eaux souterraines sûres. Iriba Water prévoit d'étendre son approvisionnement à d'autres zones, notamment aux régions rurales du pays.