Afrique du Sud : les quartiers populaires du Cap en manque d'eau

Cela fait quatre ans que la capitale touristique de l'Afrique du Sud a failli se retrouver à sec, lors d'une sécheresse qui a laissé le Cap dans l'attente de ce qu'elle a baptisé "jour zéro" où toutes les canalisations se videraient. Aujourd'hui, l'eau coule à flots, mais pas pour tout le monde. Dans les townships et les quartiers informels, l'accès à l'eau reste inégal.

Sur les plages du Cap, les baigneurs se débarrassent du sable de leurs pieds sous la douche. Des tuyaux d'irrigation arrosent les célèbres vignobles de la région. Et Shadrack Mogress fume en remplissant un tonneau d'eau pour pouvoir tirer la chasse d'eau de ses toilettes.

Les robinets de la maison de Mogress, dans le township de Khayelitsha, ne fonctionnent que par intermittence, et rarement à pleine pression. À 56 ans, il se réveille donc tôt pour remplir un tonneau pendant que l'eau coule, afin que les six membres de sa famille puissent boire et se laver toute la journée.

"Nous devons également prendre de cette eau pour utiliser les toilettes, ce qui est une insulte à la fin de la journée", a déclaré Mogress.

"N_ous avons des toilettes ici. Nous avons des douches ici. Nous ne pouvons pas les utiliser_", a-t-il ajouté. "Nos enfants vont à l'école le matin vers 6 heures, parfois il n'y a pas d'eau à ce moment-là".

Mogress a dit qu'il a contacté les responsables de la ville à plusieurs reprises au sujet des problèmes, mais n'a pas eu de réponse.

"Nous sommes en plein milieu d'une pandémie et nous n'avons même pas d'eau pour nous laver les mains", a-t-il déclaré.

Les camions de la ville qui livrent l'eau à la communauté ne sont pas fiables, a déclaré Sandile Zatu, un résident de 45 ans. "Nous n'avons pas d'autre choix que de nous lever le matin et d'essayer de remplir notre seau autant que possible", a-t-il ajouté.

Pire que le "Jour Zéro"

Pendant la sécheresse, les efforts déployés par la ville pour économiser l'eau ont créé un sentiment de solidarité. Chacun évitait de tirer la chasse d'eau, renonçait à arroser les plantes et laissait sa voiture sale pendant des mois.

"À cette époque, nous savions que nous étions assis avec un problème", a déclaré Mogress. "Mais c'est en fait pire, car nous avons de l'eau et nous le savons".

Les piscines des banlieues huppées du Cap ont de l'eau, mais la ville estime qu'environ 31 quartiers n'ont pas accès à l'eau potable. Cela inclut des quartiers tentaculaires remplis de cabanes, mais aussi des quartiers populaires.

Ironiquement, la Covid a permis d'améliorer l'approvisionnement en eau dans certaines zones. L'état de catastrophe qui a permis de prendre des mesures de confinement a également permis aux autorités de fournir davantage d'eau pour encourager un meilleur lavage. Si l'état de catastrophe est annulé, la ville perdra le financement de l'approvisionnement en eau, a déclaré Zahid Badroodien, responsable de l'eau de la ville.

Sécheresses à venir

M. Badroodien a déclaré que la ville investissait des millions de rands dans les infrastructures d'eau vieillissantes, ajoutant qu'un Jour Zéro était "inévitable". Mais il est plus difficile pour la ville de fournir des services d'eau fiables dans certaines zones, car "les fonds sont bloqués dans des projets existants pour essayer d'établir des services dans les communautés existantes".

"Dans le même temps, la sécurité de nos fonctionnaires devient un problème dans ces zones, où je sais pertinemment que nos camions-citernes ont été détournés, que nos fonctionnaires ont été détournés, qu'ils ont été braqués avec des armes à feu", a-t-il déclaré.

Jo Barnes, expert en eau à l'Université de Stellenbosch, a déclaré que la ville a fait preuve d'une mauvaise planification pour les sécheresses futures.

"Ne pas planifier la prochaine sécheresse, qui pourrait être imminente, ressemble à un suicide managérial", a-t-il déclaré.