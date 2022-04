ONU : nouvelle mission de maintien de la paix en Somalie

Clap de fin pour l’Amisom, la mission de l’Union Africaine en Somalie, après 15 années d’existence.

Alors que le mandat de la mission de l’Union africaine en Somalie son expirait le 31 mars, le Conseil de sécurité des nations unies s’est prononcé jeudi en faveur de la création de l’Atmis, la mission de transition de l’Union africaine en Somalie. La nouvelle force comptera 19 626 militaires, policiers et civils.

Elle est appelée à lutter contre les djihadistes Shebab, actifs dans ce pays de la corne de l’Afrique jusqu’au 31 décembre 2024. Avec un plan de réduction des effectifs qui s’établira sur 4 ans.

Pour les Etats-Unis, "shebab représentaient pour la Somalie et plus largement pour l'Afrique de l'Est une menace redoutable, capable de s'adapter".

Et qu'il fallait donc une force "internationale conduite par l'Afrique", comme l'Atmis, pour contrer "la plus grande et la mieux financée des filiales d'Al-Qaïda".

La Somalie est ces dernières semaines le théâtre de multiples attaques, dont deux survenues la semaine dernière au centre du pays, revendiquées par les islamistes des shebab et qui ont tué au moins 48 personnes.

La Somalie est aussi fragilisée par une crise politique. Le pays peine en effet à organiser son scrutin présidentiel. Alors que le mandat de l’actuel chef de l’Etat Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, est arrivé à échéance en février 2021.