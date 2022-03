Somalie : l'aéroport de Mogadiscio attaqué par les shebab

Des coups de feu ont éclaté près de l'aéroport de Mogadiscio mercredi, alors que les forces de sécurité affrontaient des hommes armés qui tentaient de prendre d'assaut une zone fortement fortifiée de la capitale somalienne, ont indiqué des témoins, les insurgés d'Al-Shabaab ayant revendiqué cette attaque.

Des témoins ont rapporté avoir entendu des coups de feu nourris, tandis que la télévision nationale somalienne (SNTV), le radiodiffuseur public du pays, a déclaré sur Twitter que "les forces de sécurité assistent à un incident terroriste à l'une des portes principales du complexe Halane de Mogadiscio".

"Il y a des coups de feu dans les environs de l'aéroport, et nous entendons dire qu'il s'agit d'une attaque en cours impliquant des hommes armés, nous n'avons pas encore de détails, mais les forces de sécurité sont en train de les attaquer", a déclaré Mohamed Ali, qui travaille pour la sécurité de l'aéroport.

Le complexe aéroportuaire abrite l'ONU, des agences d'aide et des missions et contractants étrangers, ainsi que le siège de la mission militaire de l'Union africaine, l'AMISOM.

"Le mouvement des transports le long de la route à l'intérieur de l'aéroport est arrêté", a déclaré Ahmed Dahir, un employé d'un hôtel à l'intérieur du complexe.

Al-Shabaab, qui mène depuis plus de dix ans une violente insurrection contre le gouvernement fragile du pays, a déclaré avoir mené l'attaque. Les militants liés à Al-Qaida visent fréquemment des cibles civiles, militaires et gouvernementales dans la capitale et en dehors.Les djihadistes ont déjà revendiqué des attaques au mortier contre le complexe aéroportuaire, notamment en mars de l'année dernière, lorsque six obus ont atterri dans son périmètre.

En 2020, l'ONU a déclaré que plusieurs obus de mortier avaient atterri à proximité du complexe de l'ONU et de l'AMISOM, près de l'aéroport. Neuf personnes, dont trois soldats de l'AMISOM, ont été blessées dans une attaque au mortier similaire visant le complexe en 2019.

La Somalie, en particulier Mogadiscio, a connu une série d'attaques ces dernières semaines, alors que le pays patauge dans un processus électoral longtemps retardé. Le président et le premier ministre sont à couteaux tirés au sujet du vote, qui a plus d'un an de retard et a été entaché de violences.