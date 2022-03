Royaume-Uni : les préparatifs du Ramadan s'accélèrent

Les préparatifs s'accélèrent à l'approche du Ramadan et de la fête de l'Aïd al-Fitr. Pour cette occasion, il est de coutume d'acheter de nouveaux vêtements, de la nourriture ainsi que d'autres cadeaux. Au Royaume-Uni, le London Muslim Shopping Festival répond à tous les goûts et présente les dernières tendances vestimentaires.

"Avec la célébration de l'Aïd qui approche, c'est certainement la période la plus chargée de l'année", explique Anjumin Ahmed, designer et fondatrice de Numa Rose. "Parce que les gens achètent des cadeaux soit pour eux-mêmes, soit pour leurs amis et leurs proches."

"La modestie signifie quelque chose de différent pour moi que pour vous", continue la créatrice de mode. "Ça peut se traduire par le fait que vous êtes à l'aise dans ce que vous portez, que ce soit des manches longues, des manches courtes, peu importe, tant que vous êtes à l'aise, c'est modeste. C'est une tenue qui n'est pas prétentieuse pour moi."

Ramadan et l'Aïd sont certes des événements religieux, mais ils sont également des ressources économiques importantes. Et cette année, la clientèle met davantage l'accent sur la santé.

"Ils se soucient de la mode, ils recherchent des vêtements qui correspondent à l'état d'esprit qu'ils adoptent pendant le Ramadan", détaille Shelina Janmohamed, vice-présidente du marketing islamique chez Ogilvy. "Nous constatons également qu'il y a un sens du bien-être et de la santé qui commence vraiment à se développer. Donc pas nécessairement les mets traditionnels du Ramadan, mais des aliments qui peuvent aider au bien-être, mais aussi des méthodes pour que les gens puissent maintenir leur santé et leur santé mentale, en particulier aussi."

Selon une étude d'Ogilvy, les musulmans du Royaume-Uni dépensent chaque année près de 200 millions de livres à l'occasion du Ramadan.