Une Ougandaise produit une énergie alternative à partir de bambou

Des jeunes en sueur creusent dans la terre sèche sous le soleil brûlant, préparant une plantation de bambou juste à l'extérieur de Kampala.

C'était juste avant la Journée mondiale de la météorologie, qui a mis en lumière les phénomènes météorologiques extrêmes que l'on observe dans le monde.

Le groupe est dirigé par Divine Nabaweesi, fondatrice et directrice générale de Divine Bamboo.

C'est avec les plantes ligneuses que le travail commence pour Divine, l'entrepreneuse ougandaise à l'origine de la méthode innovante de fabrication de briquettes à partir de bambou.

Diplômée en travail social et en administration sociale de l'université de Makerere, elle "voulait faire quelque chose qui englobe à la fois ma passion pour la nature et qui contribue à la lutte contre le changement climatique et la déforestation".

Son entreprise plante des milliers de bambous pour obtenir la matière première... en fin de compte, il s'agit d'un effort pour lutter contre le changement climatique, dans un pays où 90 % de la population dépend entièrement du bois de chauffage sous forme de charbon de bois et de bois de chauffe pour les besoins quotidiens de la cuisine.

"Il ne suffit pas de dire aux gens de ne pas couper les arbres. Les gens ont toujours besoin d'un moyen de subsistance, ils ont toujours besoin de manger, ils ont besoin de gagner un revenu, donc si nous pouvons leur donner une alternative sous la forme de bambou qui pousse rapidement, en trois ans ils récolteront", dit Divine Nabaweesi, PDG de Divine Bamboo.

Une même forêt de bambou peut se régénérer jusqu'à 50 ans.

Les statistiques montrent que le manque d'accès à des combustibles de cuisson propres et abordables est l'un des plus grands défis environnementaux de l'Ouganda.

Divine et son équipe espèrent pouvoir produire des briquettes de bambou à 100 % lorsque davantage d'agriculteurs auront rejoint la chaîne d'approvisionnement.

Le processus commence par la récolte de bambou sec de différentes espèces comme le Bambusa Vulgaris. Il est séché, puis coupé en petits morceaux avant d'être placé dans un "carbonisateur".

"Le carbonisateur est l'endroit où le bambou est brûlé dans une condition sans oxygène, car si vous autorisez l'oxygène, vous aurez juste des cendres à la fin. Il est donc carbonisé et après cela, vous obtenez du charbon de bois de bambou. Mais comme nous fabriquons des briquettes de bambou, nous devons ensuite écraser le charbon de bambou et le mélanger avec un liant, puis il sort d'une machine appelée extrudeuse".

Deux kilogrammes de briquettes de bambou ne coûtent pas plus d'un dollar et brûlent plus longtemps.

Elles sont assez différentes du charbon de bois normal. Elles sont un peu plus lourdes, poudreuses et percées d'un trou pour faciliter l'allumage. Il ne faut pas plus de cinq minutes pour allumer des briquettes de bambou.

Divine exploite l'une des plus grandes pépinières de bambou en Ouganda, produisant au moins 200 000 plants chaque année.

Le bambou est la plante ligneuse dont la croissance est la plus rapide au monde et, selon les recherches, une forêt de bambou absorbe plus de 30 % de dioxyde de carbone de plus qu'un peuplement équivalent d'arbres à bois dur.

"Il y a un nombre croissant de personnes qui sont conscientes de l`environnement et donc ils ne se sentent plus à l`aise en utilisant le charbon de bois et ils sont heureux s`ils peuvent trouver une alternative", dit Nabaweesi.

Démarré en 2016, Divine Bamboo a récemment reçu une subvention de 25 000 euros du Fonds néerlandais pour le climat et le développement comme financement de première étape pour établir le potentiel de restauration et de commercialisation du bambou.

Il est question que les briquettes issues d'une chaîne de valeur du bambou plus durable puissent résoudre la grande crise énergétique résultant de l'abattage des arbres.