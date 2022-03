Afrique du Sud : un jugement "historique" pour la qualité de l'air

La Haute Cour de Pretoria a ordonné au gouvernement sud-africain de réduire la pollution de l’air, dans la région de Mpumalanga. Capital du charbon dans le pays. L’air dans région est le plus pollué au monde, avec des niveaux records de dioxyde d'azote, selon l'organisation Greenpeace. Exposant les riverains aux "épidémies" d'asthme, de bronchite et de cancer du poumon.

" Le médecin a dit que la solution permanente, vous devez emmener votre enfant dans votre famille parce que l'environnement ici n'est pas bon, même mes enfants, en tant que médecin, quand ils viennent me rendre visite, je suis du NKwa-Zulu Natal, mais quand ils viennent me rendre visite, nous utilisons beaucoup de médicaments puis quand je rentre chez moi, je commence à m'asseoir et à me demander combien de personnes dehors ont le même problème que moi ? " ; raconte Promise Mabilo, candidat de Deadly Air.

La justice a donc sommé le gouvernement d'améliorer la qualité de l’air dans la zone dans un délai d’un an. Le ministère sud-africain des Affaires environnementales du gouvernement avait pourtant publié en 2012 un plan de gestion de l'air pour la région, mais il n'a jamais été mis en œuvre.

Pour les défenseurs de l’environnement, le verdict rendu vendredi est simplement historique.

" C'est une décision révolutionnaire qui a été rendue par la Haute Cour de Pretoria, elle concerne les niveaux très dangereux de pollution de l'air dans la région de Mpumalanga Highveld, dans le nord de l'Afrique du Sud, et la Cour a déclaré que les niveaux très élevés de pollution de l'air dans la région de Mpumalanga Highveld constituent une violation de l'article 24 du droit des résidents à un environnement qui ne soit pas nuisible à leur santé et à leur bien-être. C'est la première fois en droit sud-africain, et plus précisément en droit constitutionnel, qu'une Haute Cour rend une ordonnance de cette nature.", explique Timothy Lloyd, avocat au Centre for Environmental Rights.

C’est en 2019 que l’affaire dite de l’air mortel a été porté devant les tribunaux avec les plaintes contre le gouvernement sud-africain initiées par des groupes de pression environnementaux locaux groundWork et Vukani.

"C'est une étape vraiment importante dans la lutte pour obtenir le droit à l'air pur dans le Highveld et, à bien des égards, c'est une décision fondamentale de la Cour. Nous devrons donc voir dans le temps quels autres litiges pourraient être construits sur cette base, mais il y aura certainement d'autres activités de plaidoyer qui s'appuieront sur cette décision à mesure que nous avancerons.", a déclaré Timothy Lloyd.

Une jurisprudence appelée à faire école donc, la pollution atmosphérique a causé entre 305 et 650 décès prématurés dans la région en 2016, selon une étude d'un scientifique américain spécialiste de l'atmosphère, Andy Gray.

Lors de la conférence sur le climat qui s'est tenue à Glasgow en novembre dernier, l'Afrique du Sud a obtenu 8,5 milliards de dollars de prêts et de subventions pour financer la migration vers des énergies vertes.