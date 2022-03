L'Afrique du Sud va devoir lutter contre sa pollution de l'air liée à l'exploitation du charbon. Un tribunal vient de rendre sa décision, favorable aux défenseurs de l'environnement. En 2019, plusieurs associations environnementales avaient porté plainte contre le gouvernement, pour avoir "violé le droit" constitutionnel des habitants de respirer un air sain, en référence à l'affaire de "l'air mortel".

#DeadlyAirCase Victoire pour VEM et groundWorkSA la juge déclare que la mauvaise qualité de l'air dans la zone hautement prioritaire constitue une violation des droits de l'homme. Bravo à tous ceux qui ont soutenu ce litige historique. Le jugement complet : https://bit.ly/363NdJ9

À l'est du pays, dans la région de Mpumalanga, l'air est le plus pollué par des centrales électriques au monde, accuse l'ONG Greenpeace. Plus de 80 % de la production nationale de charbon y est produite.

Des produits toxiques émanent de l'industrie charbons, et peuvent conduire à une hausse des problèmes de santé telles que l'asthme, les cancers du poumon, mais aussi les AVC et les naissances prématurées. Rien qu'en 2016, l'accusation estime que la pollution atmosphérique a causé entre 305 et 650 décès précoces dans la région.