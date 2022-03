Pays-Bas : l'Ivoirien Haller sur son 31

On n’arrête plus Sébastien Haller. Le buteur ivoirien inscrit vendredi son 19e but de la saison en Eredivisie le championnat des Pays-Bas, le second de l'Ajax Amsterdam sur la pelouse de Cambuur (3-2).

Avec ses 11 buts en coupe d'Europe (seulement devancé par Robert Lewandowski et ses 12 buts pour le Bayern), Sébastien Haller en est désormais à 31 buts en 32 apparitions cette saison.

Son équipe de l'Ajax s'est malgré tout fait une frayeur dans ce match contre une formation de milieu de tableau. Cambuur est revenu au score grâce à Issa Kallon, aperçu à la CAN avec la Sierra Leone puis par leGhanéen Patrick Joosten à dix minutes du coup de sifflet final..

L'Ajax a pu conforter sa place de leader grâce à une frappe exceptionnelle de sa pépite Ryan Gravenberch au bout des arrêts de jeu.