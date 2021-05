Sébastien Haller, réglé comme une horloge

Si 2020 avait été marquée par ses débuts internationaux sous le maillot des Eléphants, 2021 restera également une année à part pour Sébastien Haller. Ivoirien par sa mère, l'attaquant de l'Ajax a décroché son premier titre de champion national avec les Lanciers.

Une demi-saison aura suffi à Sébastien Haller pour respecter ses standards néerlandais : un nombre de buts à deux chiffres.

Jeudi soir, face à Venlo, le natif de région parisienne a inscrit son 10e but en 18 rencontres d'Eredivisie. Il en avait inscrit respectivement 11, 17 et 14 sous le maillot du FC Utrecht, entre 2014 et 2017.

Transféré à l'Eintracht Francfort, il avait échoué de peu pour sa première saison en Bundesliga (9 en 2017/2018) avant de planter 15 buts la seconde.

Parti découvrir la Premier League avec West Ham, il aura encore une fois inscrit 10 buts, mais sur une saison et demi.

Buteur dès sa première apparition avec la Côte d'Ivoire, il tentera de perpétuer sa réputation d'homme-but avec la formation de Patrice Beaumelle, une réputation née dès son plus jeune âge sous le maillot des équipes de France (une trentaine de buts en 50 sélections des U16 aux U21).

Après avoir honoré la dernière journée d'Eredivisie dimanche contre Vitesse, Sébastien Haller pourra se concentrer sur la sélection nationale.

Un stage est prévu du 31 mai au 15 juin malgré le report des éliminatoires du mondial 2022.

Il avait manqué le dernier rendez-vous suite à un test positif à la Covid-19.