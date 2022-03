Afrique du Sud : le secteur de l'agriculture redynamise l'économie

L'économie sud-africaine, malgré la pandémie de Covid-19, a enregistré en 2021 une croissance de 4,9 %, la plus importante depuis 2007, selon des chiffres officiels dévoilés ce mardi par l'agence sud-africaine des statistiques.

Une croissance soutenue par une reprise du secteur de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. En clair, l'agriculture a progressé de 12,2 %, l'industrie manufacturière de 2,8 % et les ventes de détail de 2,9 %. Par contre l'industrie minière s'est contractée de 3,1 %, la construction de 2,2 % et la finance de 0,8 %.

La hausse de 2021 est à comparer à la contraction de 6,4 % du PIB en 2020, alors que le pays était entré dans la pandémie déjà en situation de récession. Cependant, pour 2022, le ministère des Finances prévoit une croissance économique de 2,1 %.

Selon l'agence sud-africaine des statistiques, ce rebond arrive après deux trimestres moins bons, en raison de mesures de confinement plus strictes pour lutter contre le Covid-19 et à une vague de troubles civils en juillet. Une série d'incendies criminels et de pillages a affecté le pays une conséquence de l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma, pour outrage.