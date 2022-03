Ethiopie : l'Onu tire la sonnette d'alarme sur des violations graves

S'exprimant devant le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, Michelle Bachelet, la Haut-commissaire de l'Onu a indiqué que la situation en termes de droits et de sécurité s'était "significativement détériorée" depuis la fin novembre en Ethiopie. Elle dit avoir reçu des informations sur des violations graves et à grande échelle des droits humains dans le contexte de l'extension du conflit dans les régions de l'Afar et de l'Amhara, ainsi qu'au Tigré.

Je suis alarmée par l'aggravation de la crise humanitaire. Les hostilités et l'insécurité continuent de bloquer l'acheminement des fournitures humanitaires dans le Tigré par la route Semera-Abala-Mekelle, qui n'est plus accessible depuis le 15 décembre dernier, explique Michelle Bachelet.

La Haut-commissaire de l'Onu aux droits humains a également tiré la sonnette d'alarme sur des viols et des violences sexuelles : il aurait eu entre le 1er novembre et le 5 décembre dernier plusieurs centaines de viols perpétrés par les forces tigréennes dans la région de l'Amhara. Elle a aussi fait état des dégâts importants sur les écoles et les structures de santé dans les régions de l'Amhara et de l'Afar. Enfin Michelle Bachelet appelé les différentes parties en conflit à permettre un accès humanitaire illimité aux zones touchées.