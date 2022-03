Le plus grand hôpital flottant au monde bientôt au Sénégal

C’est le plus grand hôpital flottant au monde, et pendant quelques jours, il est ouvert au public. Le Global Mercy a accosté dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas et il propose des visites et des événements gratuits, en personne ou de façon virtuelle.

Pour le public, c’est l’occasion d’en savoir plus sur ce bateau-hôpital qui a permis de soigner de nombreuses personnes à travers l’Afrique.

"Nous voyons un nombre croissant de personnes en provenance d'Afrique (volontaires) qui aident d'autres Africains. Nous avons donc des équipages d'un jour, mais aussi des personnes qui se portent volontaires avec nous sur le navire depuis l'Afrique également. Donc, fondamentalement, nous sommes une communauté mondiale et je pense que c'est aussi la beauté de Mercy Ships, une communauté mondiale qui aide les personnes en Afrique qui ont besoin d'une aide chirurgicale", explique Gert van de Weerdhof, directeur de Mercy Ships.

Mercy Ships, qui signifie navires de la miséricorde, est une ONG fondée en 1978 par des missionnaires américains, avec pour but d’améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays d’Afrique. L'ONG apporte par exemple des soins de santé gratuits dans les domaines de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la chirurgie et des soins dentaires. En dehors de l’aide médicale, Mercy Ships apporte également des formations dans le domaine médical.

Former les professionnels de santé, c’est d’ailleurs le but de sa prochaine mission prévue à Dakar dans quelques semaines.

Depuis sa création, Mercy Ships a travaillé dans plus de 55 pays en voie de développement, fournissant des services d'une valeur de plus de 1,7 milliards de dollars et bénéficiant directement à plus de 2,8 millions de personnes.C’est le plus grand hôpital flottant au monde, et pendant quelques jours, il est ouvert au public. Le Global Mercy a accosté dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas et il propose des visites et des événements gratuits, en personne ou de façon virtuelle.

Pour le public, c’est l’occasion d’en savoir plus sur ce bateau-hôpital qui a permis de soigner de nombreuses personnes à travers l’Afrique.

"Nous voyons un nombre croissant de personnes en provenance d'Afrique (volontaires) qui aident d'autres Africains. Nous avons donc des équipages d'un jour, mais aussi des personnes qui se portent volontaires avec nous sur le navire depuis l'Afrique également. Donc, fondamentalement, nous sommes une communauté mondiale et je pense que c'est aussi la beauté de Mercy Ships, une communauté mondiale qui aide les personnes en Afrique qui ont besoin d'une aide chirurgicale", explique Gert van de Weerdhof, directeur de Mercy Ships.

Mercy Ships, qui signifie navires de la miséricorde, est une ONG fondée en 1978 par des missionnaires américains, avec pour but d’améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays d’Afrique. L'ONG apporte par exemple des soins de santé gratuits dans les domaines de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la chirurgie et des soins dentaires. En dehors de l’aide médicale, Mercy Ships apporte également des formations dans le domaine médical.

Former les professionnels de santé, c’est d’ailleurs le but de sa prochaine mission prévue à Dakar dans quelques semaines.

Depuis sa création, Mercy Ships a travaillé dans plus de 55 pays en voie de développement, fournissant des services d'une valeur de plus de 1,7 milliards de dollars et bénéficiant directement à plus de 2,8 millions de personnes.Pour le public, c’est l’occasion d’en savoir plus sur ce bateau-hôpital qui a permis de soigner de nombreuses personnes à travers l’Afrique.

"Nous voyons un nombre croissant de personnes en provenance d'Afrique (volontaires) qui aident d'autres Africains. Nous avons donc des équipages d'un jour, mais aussi des personnes qui se portent volontaires avec nous sur le navire depuis l'Afrique également. Donc, fondamentalement, nous sommes une communauté mondiale et je pense que c'est aussi la beauté de Mercy Ships, une communauté mondiale qui aide les personnes en Afrique qui ont besoin d'une aide chirurgicale", explique Gert van de Weerdhof, directeur de Mercy Ships.

Mercy Ships, qui signifie navires de la miséricorde, est une ONG fondée en 1978 par des missionnaires américains, avec pour but d’améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays d’Afrique. L'ONG apporte par exemple des soins de santé gratuits dans les domaines de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la chirurgie et des soins dentaires. En dehors de l’aide médicale, Mercy Ships apporte également des formations dans le domaine médical.

Former les professionnels de santé, c’est d’ailleurs le but de sa prochaine mission prévue à Dakar dans quelques semaines.

Depuis sa création, Mercy Ships a travaillé dans plus de 55 pays en voie de développement, fournissant des services d'une valeur de plus de 1,7 milliards de dollars et bénéficiant directement à plus de 2,8 millions de personnes.Pour le public, c’est l’occasion d’en savoir plus sur ce bateau-hôpital qui a permis de soigner de nombreuses personnes à travers l’Afrique.

"Nous voyons un nombre croissant de personnes en provenance d'Afrique (volontaires) qui aident d'autres Africains. Nous avons donc des équipages d'un jour, mais aussi des personnes qui se portent volontaires avec nous sur le navire depuis l'Afrique également. Donc, fondamentalement, nous sommes une communauté mondiale et je pense que c'est aussi la beauté de Mercy Ships, une communauté mondiale qui aide les personnes en Afrique qui ont besoin d'une aide chirurgicale", explique Gert van de Weerdhof, directeur de Mercy Ships.

Mercy Ships, qui signifie navires de la miséricorde, est une ONG fondée en 1978 par des missionnaires américains, avec pour but d’améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays d’Afrique. L'ONG apporte par exemple des soins de santé gratuits dans les domaines de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la chirurgie et des soins dentaires. En dehors de l’aide médicale, Mercy Ships apporte également des formations dans le domaine médical.

Former les professionnels de santé, c’est d’ailleurs le but de sa prochaine mission prévue à Dakar dans quelques semaines.

Depuis sa création, Mercy Ships a travaillé dans plus de 55 pays en voie de développement, fournissant des services d'une valeur de plus de 1,7 milliards de dollars et bénéficiant directement à plus de 2,8 millions de personnes.