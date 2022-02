Kenya : avant Agnes Tirop, ces abus contre d'autres athlètes féminines

Le meurtre brutal de la coureuse olympique Agnes Tirop, l'année dernière, semble marquer un tournant pour le Kenya, qui s'est enfin attaqué à un fléau d'abus et de violence à l'encontre des athlètes féminines, dont on n'avait jamais parlé ni même reconnu l'existence jusqu'à présent.

Agnes Tirop a été poignardée à mort à son domicile en octobre dernier, un mois après avoir établi un nouveau record du monde et deux mois après avoir participé aux Jeux olympiques de Tokyo. Son compagnon a été inculpé de meurtre pour son assassinat.

Si cette tragédie a fait la une des journaux du monde entier, elle a suscité une réflexion beaucoup plus profonde au Kenya, qui a fourni à ce sport d'innombrables champions et récits de triomphe. Mais pendant des années, de jeunes athlètes féminines ont été victimes d'abus de la part de leurs partenaires, de leurs entraîneurs et d'autres personnes, et leurs histoires n'ont pas été racontées ou ont été ignorées, selon des athlètes actuelles et anciennes.

Les autorités chargées de l'athlétisme dans ce pays d'Afrique de l'Est reconnaissent également aujourd'hui ce terrible secret. Horrifiés par la mort d'Agnes Tirop, les athlètes s'expriment enfin. "J'ai trouvé le courage parce que lorsque j'ai vu comment mon amie Agnes a été massacrée, c'était si douloureux", déclare Ruth Bosibori, dont la vie et la carrière ont été endommagées par une relation abusive.

En 2007, à l'âge de 19 ans, Ruth Bosibori a remporté le titre de championne d'Afrique du 3 000 m steeplechase, en courant pieds nus. La même année, elle a terminé quatrième aux championnats du monde, établissant le record du monde junior. Elle était promise à la célébrité. Mais elle a entamé une relation avec un autre athlète qui, selon elle, a abusé d'elle physiquement et émotionnellement et a fini par prendre la maison, la voiture et son argent.

"Il a tout pris, tout ce pour quoi j'avais travaillé", a avance Ruth Bosibori dans une interview à l'Associated Press. "Je ne possède rien". Elle a maintenant 34 ans et espère reprendre la compétition, mais cela sera incroyablement difficile, ses meilleurs jours perdus. Son histoire reflète les nombreux problèmes entrelacés qui ont conduit à ce que les abus ne soient pas dénoncés pendant si longtemps.

Ruth Bosibori était jeune et vulnérable, tout juste sortie de l'école. Elle ne bénéficiait d'aucun soutien de la part des responsables de l'athlétisme. Elle en a parlé à sa famille mais, dans leur respect erroné de la tradition, ils lui ont recommandé de ne pas parler.

Et elle se trouvait au Kenya, où une étude nationale a révélé que plus de 40 % des femmes avaient été victimes de violences de la part de leur mari ou partenaire. Ma mère me disait : "Sois patiente, tout ira bien. Donc, nos mères considèrent cela comme normal, elles ont vécu la même chose", soutient-elle.

Sarah Ochwada, avocate kenyane spécialisée dans le sport, a vu de jeunes athlètes féminines, parfois mineures, confrontées à "toutes sortes d'abus". Il y a une tendance. Les plus talentueuses sont ciblées parce qu'elles peuvent rapporter de l'argent. Les abuseurs promettent toujours de les protéger.

"Mais au fil du temps, ce sont ces mêmes protecteurs qui commencent à les maltraiter si les athlètes féminines tentent de rechercher leur propre indépendance ou d'utiliser leurs propres finances", écrit Sarah Ochwada dans un courriel. Les partenaires contrôlent souvent tout, l'argent des athlètes, leur carrière et même le moment où elles ont des enfants. Elles ne peuvent parler au téléphone ou aller quelque part sans la présence de leur partenaire.

Le meurtre de d'Agnes Tirop, 25 ans, double médaillée de bronze aux championnats du monde, poignardée à plusieurs reprises et laissée pour morte sur son lit, a été le point de rupture.

La veille de son enterrement, des centaines d'athlètes ont défilé à Eldoret, l'une des célèbres villes d'entraînement à la course de fond du Kenya. Agnes Tirop a été tué dans une autre ville voisine de course à pied, Iten. De nombreux champions kenyans sont issus de cette région, mais il est désormais clair que beaucoup d'autres ont été utilisées, maltraitées et mis au rebut.

Les abus ont commencé "il y a très longtemps... on n'en parlait pas", confie Mary Keitany, quatre fois gagnante du marathon de New York. Celle qui a pris sa retraite l'année dernière a créé le groupe Tirop Angels avec quatre autres athlètes actuels ou anciens après le décès d'Agnes Tirop. Elle encourage les jeunes athlètes à ne pas rester silencieux s'ils sont victimes.

Mary Keitany reproche à Athletics Kenya (AK), l'organisme chargé de l'athlétisme, d'être largement absent alors qu'il devrait surveiller de près les jeunes coureurs. AK a désormais reconnu le problème et a récemment organisé des réunions avec les athlètes. "Nous avons beaucoup appris", déclare Milcah Chemos, un cadre de l'AK qui affirme que les abus "existent depuis que l'athlétisme a commencé" au Kenya, sans que rien ne soit fait pour y remédier.

Des hommes ont également élevé la voix, comme le triple champion du monde de steeple Moses Kiptanui, qui a demandé aux responsables de "se réveiller" avant qu'il ne soit trop tard pour un autre jeune athlète.

La marathonienne Joan Chelimo a été victime d'une relation abusive, mais elle a repris sa vie et sa carrière en main. Ruth Bosibori essaie désespérément. Agnes Tirop n'a jamais eu cette chance. "J'ai eu de la chance", dit Joan Chelimo. "Je ne suis pas morte."