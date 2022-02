Qatar 2022 : l'Algérie confiante avant d'affronter le Cameroun

En vue des qualifications pour la Coupe du monde, le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, a qualifié le match aller-retour contre le Cameroun de "crucial pour les guerriers du désert".

Les Algériens seront à Douala le 25 mars, avant d'accueillir les "Lions indomptables" à Blida en Algérie quatre jours plus tard.

"Ce qui compte pour moi maintenant, c'est l'équipe nationale du Cameroun. D'ailleurs, pour moi, et je profite de cette occasion pour le dire, ce sont les deux matchs les plus importants - je n'ai pas peur de le dire - de ma carrière de joueur ou de manager. Je n'ai jamais participé à une Coupe du monde et je suis un peu égoïste ici, mais c'est un égoïsme que tout le monde partagera, car ce n'est pas pour moi seulement mais pour toute la nation. Ce sont les matchs les plus importants de ma vie" a précisé Djamel Belmadi, entraîneur de l'Algérie.

"L'objectif principal est la Coupe du monde. Les joueurs le savent. Ils y pensent toujours. Tous les jours, ils y pensent. Nous pensons toujours à ce qu'ils pensent. Nous avons récupéré et nous allons nous préparer" a-t-il ajouté.

Pour compter parmi les 32 équipes qui participeront à la Coupe du monde au Qatar, dix équipes africaines se disputeront les cinq places du continent en mars, avant le début de la compétition dans 8 mois.