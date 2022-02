Le journal "The Emancipator" s'engage dans la lutte contre le racisme

Deux siècles après la disparition d'un des premiers journaux abolitionnistes américains, The Emancipator, deux journalistes ont décidé de le remettre au goût du jour. Même si la nouvelle version numérique veut garder la ligne de conduite qui était de lutter contre l'esclavage ou encore les disparités raciales, elle compte également aller plus loin en obtenant par exemple une justice contre le racisme ou les inégalités dans la société américaine.

L'Emancipator est un journal numérique créé pour réimaginer le premier journal abolitionniste des États-Unis. Ainsi, tout comme ces journaux anti-esclavagistes ont été créés pour mettre fin à l'esclavage rapidement, immédiatement, dans le nouvel Emancipator, nous nous concentrons sur l'instauration de la justice raciale et de l'équité, et nous utilisons le journalisme pour y parvenir, explique Amber Payne, rédactrice en chef de The Emancipator.

The Emancipator compte reformuler les débats sur la justice raciale et l'équité afin de participer à l'avènement d'une société antiraciste. Le Centre de recherche contre le racisme de l'université de Boston et le Boston Globe ont collaboré pour ressusciter et réimaginer The Emancipator, le premier journal abolitionniste des États-Unis, fondé il y a plus de 200 ans. Pour être la voix des sans voix, ces rédactrices en chef espèrent s'appuyer sur leur expertise académique, les expériences vécues et les faits historiques et actuels.

"Ces questions sont tellement cruciales en ce moment. Nous sommes en quelque sorte à un point de bascule suite aux événements de 2020 - avec le meurtre de George Floyd par la police et d'autres décès racialisés suite aux impacts disparates radicalisés de la pandémie de coronavirus qui a surpris beaucoup de gens, pas moi et d'autres personnes. Mais cela a surpris beaucoup de gens. Les gens sont convaincus par ce moment. Ils veulent en savoir plus. Ils veulent en faire plus. Ils veulent être meilleurs, souligne Deborah Douglas, rédactrice en chef de The Emancipator.

La première publication devrait être lancée dans les prochains mois et comprendra, des podcasts, des vidéos et des événements publics. Les co-rédactrices en chef Deborah Douglas et Amber Payne indiquent prévoient de mettre en avant un large éventail de contenus rédigés par des universitaires et des journalistes.

"Nous avons le sentiment que cette mission est vraiment de déconstruire, de détruire, vous savez, la suprématie blanche sous toutes ses formes. Et nous savons que la suprématie blanche est excessivement préoccupée par la hiérarchie et le pouvoir, tout comme le patriarcat. Et donc, en étant deux femmes noires à la tête de cette initiative, nous donnons l'exemple d'une nouvelle façon de diriger et de partager la responsabilité de la communauté d'intérêts que nous servons."