Afrique du Sud : la peur et la misère au foyer pour femmes d'Alexandra

Dans le cadre du recensement national, des agents sud-africains visitent le foyer pour femmes d'Alexandra, l'un des plus grands Township de Johannesburg. Initialement construits pour loger les ouvriers noirs de la capitale pendant l'apartheid, le bâtiment délabré n'héberge que des femmes et des enfants. Depuis plusieurs décennies, plus aucun homme n'est admis.

"Ici, nous visitons les familles dans leurs logements", explique Judas Ngobeni, le directeur des opérations sur le terrain. "Comme vous pouvez le voir, c'est l'un des foyers, mais c'est un foyer unisexe, uniquement pour femmes. Et certaines d'entre elles sont hébergées avec leurs enfants, en famille."

Chaque logement n'a qu'un seul matelas, mais au total, ce sont près de 8 000 femmes et plus de 3 000 enfants qui logent dans le bâtiment, et certains sont même nés ici.

"C'est très grave, nous ne travaillons pas, nous restons ici...", déplore Masilo Radebe, résidente du foyer pour femmes Helen Joseph. "Vous voyez à quoi ressemble l'endroit, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et nous ne travaillons pas."

Les gouvernements successifs ont promis de rénover les foyers, mais rien n'est fait. Les lieux sont synonymes de criminalité, à tel point que la police n'ose pas toujours s'y aventurer. Au foyer d'Helen Joseph, les femmes ne comptent que sur elles pour se protéger.