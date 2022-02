Afrique du Sud : la reprise économique sera difficile

Le ministre des Finances sud-africain a prévenu que la reprise économique du pays allait être difficile. Les restrictions sanitaires imposées en 2021 ont paralysé la plupart des activités économiques tout en laissant des séquelles. Ajouté à cela, les émeutes et la corruption qui ont également malmené les finances.

"Notre reprise économique a été inégale et les risques restent élevés. Nous devons procéder avec prudence", a déclaré le ministre des Finances Enoch Godongwana. "La croissance du PIB de 2,1 % est prévue pour 2022, ce qui constitue une révision à la hausse par rapport à ce que nous avions dit au moment de la déclaration de politique budgétaire à moyen terme. Au cours des trois prochaines années, la croissance du PIB devrait être de 1,8 % en moyenne."

[Discours complet] Discours du budget 2022 du ministre Enoch Godonwana Plus d'informations : https://gcis.gov.za/minister-enoch-godonwana-2022-budget-speech #Budget2022

Le ministre espère trouver le difficile équilibre afin de sauver des vies tout en soutenant la croissance.

"Nous sommes également en passe de combler les principaux déséquilibres budgétaires et de rétablir la santé de nos finances publiques", continue le ministre. "Le fardeau de notre dette reste un sujet de grave préoccupation. Cette année, la dette publique a atteint 250 mille millions d'euros et devrait passer à 320 mille millions d'euros à moyen terme."

Avec plus de 3,6 millions de cas et près de 99 000 décès, l'Afrique du Sud est le pays le plus durement touché par le Covid-19 du continent.