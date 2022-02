Kinshasa accueille la première CAN des groupes scolaires

Six équipes du Bénin, de l'Afrique du Sud ou encore de l'Ethiopie ont foulé jeudi le sol congolais dans une ambiance toute particulière pour la toute première compétition de football opposant les groupes scolaires d'Afrique. Le tournoi est à sa toute première édition et déjà ses jeunes joueurs sont très contents d'y participer et surtout de représenter les couleurs de leur pays.

L'objectif de cette coupe d'Afrique des groupes scolaires : développer le sport roi sur le continent, mais également l'éducation selon les organisateurs. Pour les participants, ils espèrent qu'il ne s'arrêtera pas à une seule édition.

Ce tournoi, tel que je le conçois, est très grand et permet aux jeunes garçons et aux filles de se faire connaître. Il est bien structuré, il est bien planifié, donc c'est un beau tournoi et une belle motivation pour les garçons et les filles d'être ici a expliqué un joueur.

Les groupes scolaires venus du Maroc et du Sénégal participeront à cette compétition qui aura lieu au stade des Martyrs de Kinshasa les 19 et 20 février. Ce tournoi est né d'une collaboration entre la FECOFA, la Fédération congolaise de Football, la CAF et la FiFA

"Il y a de bons espoirs pour leur développement parce qu'ils comprennent qu'il y a ce tournoi panafricain, qu'il y a quelque chose de plus qui les attend. Vous voyez, quand vous avez 14 ans, l'expérience d'aller au Congo pour la première fois dans un avion. Vous voyez l'atmosphère qui règne au Congo avec les autres enfants. Ils ont ce grand cœur qui les pousse à se voir un jour devenir de grands joueurs, souligne Ntombifuthi Khumalo, entraîneur des garçons d'Afrique du Sud.