Bilal Fawaz, le boxeur apatride né au Nigéria

A 33 ans, Bilal Fawaz s'apprête à faire son entrée dans la boxe professionnelle. Ce poids moyen léger, qui est né au Nigéria d'une mère béninoise et d'un père libanais, a du livrer de nombreux combats hors du ring pour tracer sa route dans son sport et se sortir d'une enfance difficile.

A quelques jours du combat le plus important de sa carrière, Bilal Fawaz continue de se battre en coulisses avec le gouvernement britannique qui refuse depuis 15 ans de lui accorder un passeport. Son parcours du combattant à commencer très jeune lorsqu'il vivait encore avec sa mère au Nigéria.

"Ce dont je me souviens, c'est de la torture, de la douleur, de la souffrance et de la faim aussi. Ma mère vendait nos vêtements pour acheter de la nourriture. Parfois, elle passait son tour lors du repas et me le faisait payer en se vengeant sur moi parce que j'étais le plus petit, le moins rebelle et aussi celui qui bougeait le plus."

Sous le joug d'un trafic d'enfants à Londres

A 14 ans, Bilal Fawaz quitte le Nigéria pour rejoindre son père parti s'installer à Londres. Malgré l'éloignement de sa mère, le calvaire se poursuit. Il se retrouve cette fois sous le jougd'un réseau de trafic d'enfants et est victime d'esclavage moderne: "Quand je suis arrivé en Angleterre, on m'a séquestré. On m'a dit : "Tu dois rester ici, ton père va venir te chercher". Mais j'ai vite compris qu'il ne viendrait jamais. Alors j'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis échappé. J'ai couru le plus loin possible sachant que je ne pouvais plus revenir en arrière. C'était ma seule issue. Je suis resté alors dans la rue à pleurer et un homme a fini par me prendre dans ses bras. Il m'a dit : "Je vais te conduire aux services sociaux ". Et depuis ce jour, je suis devenu un pupille de la nation."

Emprisonné avec les migrants

Bilal Fawaz comprend alors très vite qu'il a de l'or dans ses poings. Il devient champion nationale des poids moyens légers en 2012 et même le capitaine de l'équipe de boxe amateur britannique. Mais ce n'est pas suffisant pour qu'on lui accorde la nationalité anglaise. Il a été arrêté en 2017 et 2019 et envoyé dans un centre de détention pour migrants où il s'est auto-mutilé et a eu des pensées suicidaires.

_ "J'ai fait tout ce qui était possible pour obtenir la citoyenneté britannique. J'ai tout fait. J'ai représenté le pays même si on m'a emprisonné par la suite.On m'a sorti des études, on a mis un terme à mes rêves olympiques. J'ai du faire une croix sur la possibilité de fonder une famille. Malgré tout, le gouvernement n'a jamais réussi à m'expulser car l'ambassade du Nigéria ne me connait pas."_

Ce vendredi, Bilal Fawaz, boxeur apatride de 33 ans, affrontera le Russe Vladimir Fleischhauer au York Hall de Londres. Il visera à cette occasion une première victoire chez les professionnels. Une mise en lumière qui pourrait l'aider à obtenir enfin la nationalité britannique. Il pourrait alors se tourner vers un vieux rêve : combattre dans le temple de la boxe à Las Vegas aux Etats-Unis sous les couleurs de son pays d'adoption.