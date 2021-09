Boxe : Usyk promet un combat d'anthologie contre Anthony Joshua

L'Ukrainien Oleksander Usyk a promis jeudi un combat "dont les gens parleront longtemps", face au champion WBA/IBF/WBO des lourds, le Britannique Anthony Joshua, samedi à Londres.

Ancien champion unifié des lourds-légers (moins de 90,7 kg), Usyk était le challenger officiel de Joshua et le Britannique a décidé de lui donner sa chance après l'échec de l'organisation d'un combat contre son rival anglais Tyson Fury.

Détenteur de la ceinture WBC, Fury était tenu par des obligations contractuelles qui le contraignent à affronter d'abord Deontay Wilder le 9 octobre à Las Vegas.

Les deux hommes ont pourtant promis que le combat, devant 60.000 personnes attendues au Tottenham Hotspurs Stadium, sera bien mieux qu'un lot de consolation.

"Tous les combats font l'histoire, mais Anthony et moi, on écrira une nouvelle page de l'histoire (samedi), une dont les gens parleront longtemps, dont ils se souviendront et qu'ils regarderont à la télé", a promis Usyk.

Plus petit, moins puissant et avec une allonge moindre, "le chat", comme il est surnommé, ne partira pas favori face à Joshua, malgré ses 18 combats remportés, dont 13 avant la limite, pour zéro défaite. Avec 24 victoires, dont 22 par KO et une seule défaite, "AJ", qui a fait toute sa carrière dans cette catégorie de poids, n'a pas fait la fine bouche non plus.

"Je suis très excité par ce combat", a-t-il assuré.

"Ce combat m'a donné la motivation de m'entraîner et je me suis amusé dans mon stage d'entraînement. Cela a été dur et exigeant, mais on s'est amusé parce qu'on a vu les progrès (...) J'espère que samedi, vous prendrez du plaisir à voir tout le travail que j'ai fait", a-t-il ajouté.

Interrogé sur le fait de choisir une nouvelle fois de donner une chance à son challenger officiel, plutôt que d'esquiver ce combat difficile, Joshua a été très clair.

"J_e ne combats pas contre les meilleurs pour gagner le respect des gens. C'est pas compliqué, c'est juste que si vous me dites que je dois boxer contre King Kong, je le ferais, sincèrement_", a-t-il assuré.

"C'est une opportunité pour moi de travailler, c'est mon boulot. C'est une bénédiction et je vis les meilleurs jours de ma vie", a-t-il encore poursuivi.