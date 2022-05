Boxe : Martin Bakole se fait un nom

Le Congolais Martin Bakole a impressionné samedi soir à Paris en infligeant sa première défaite chez les professionnels au Français Tony Yoka.

Le poids lourd du Kananga a étouffé par sa puissance l'ancien champion olympique, obligé de reconnaître la supériorité de son adversaire : "Aujourd'hui, Martin a été plus fort, je pense que tout le monde a pu le voir", a reconnu le Français sur le ring.

Comme attendu, Martin Bakole, qui en est désormais à 18 victoires en 19 combats, s'est jeté avec rage dans la bagarre et Tony Yoka a subi son incroyable puissance dans les premiers échanges, mettant le genou à terre dès la fin du premier round.

Le Français a été compté, a secoué la tête puis s'est relevé pour repartir au combat. Les débats se sont quelque peu équilibrés dans les rounds suivants mais Bakole n'a jamais déserré son emprise.

Plus massif et moins mobile, le Congolais a paru montrer des marques de fatigue, notamment dans la huitième reprise, mais a réussi à résister grâce à ses 125,6 kg et son mètre 98.

Bakole s'est finalement imposé aux points, sur décision partagée des juges (96-92, 95-93, 94-94).

Bakole aux portes du Top 10

A 28 ans, Martin Bakole, le sparring partner privilégié des stars de la catégorie reine, d'Anthony Joshua à Tyson Fury ou Oleksandr Usyk, peut désormais frapper à la porte du gratin mondial grâce à sa boxe agressive et puissante et pourra viser rapidement le top 10 des classements mondiaux.

"Je suis vraiment fier. C'est un grand combat pour moi face à Tony", a-t-il déclaré.

Avec cette victoire solide, il s'impose encore un peu plus comme un candidat sérieux pour une finale mondiale.