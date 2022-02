Libye : des députés coordonnent la feuille de route des élections

Les législateurs de la capitale libyenne, Tripoli, ont entamé dimanche des discussions sur l'avenir de leur gouvernement, plus d'un mois après l'échec de la première élection présidentielle du pays.

Le premier vice-président de la Chambre des représentants, Fawzi Al-Nuiri, a invité les députés à la réunion pour "coordonner les efforts sur la feuille de route".

La réunion entre 46 députés a eu lieu avant une session lundi, au cours de laquelle la Chambre des représentants libyenne discutera du choix d'un nouveau premier ministre.

Al-Nuiri a déclaré lors d'une conférence de presse, tenue après la réunion, que la session vise à créer un état de consensus avec tous les partis libyens afin d'avancer dans le cadre d'une feuille de route qui donnera la priorité aux élections et à la base constitutionnelle.

"Toutes les institutions et tous les partis doivent créer un état de consensus entre eux afin de procéder dans le cadre d'une feuille de route dont les priorités et l'adresse principale sont les élections et la base constitutionnelle. Et puis choisir l'autorité exécutive et achever la réconciliation nationale et la piste sécuritaire et ses multiples pistes, comme l'unification de l'autorité sécuritaire et aussi la collecte des armes, le contrôle des groupes armés et l'évacuation de toute présence étrangère de n'importe quelle partie et sur n'importe quelle partie du sol libyen" a déclaré Fawzi Al-Nuiri lors de la conférence.

Pendant ce temps, le chef du Haut Conseil d'État libyen, Khaled Al-Mashri, a appelé la Chambre des représentants à adopter une feuille de route intégrée pour la prochaine étape, avertissant qu'une décision de changer l'autorité exécutive de manière unilatérale "conduirait à la naissance d'un gouvernement mort."