Libye : des candidats à la présidence réclament la tenue du scrutin

En Libye, les candidats à la présidentielle réclament des élections au plus vite. Un certain nombre de candidats à la présidence libyenne ont tenu lundi un forum à Tripoli, appelant à des élections.

La Libye n'a pas réussi à organiser sa première élection présidentielle comme prévu en décembre, un coup dur pour les efforts internationaux visant à mettre fin à une décennie de chaos dans ce pays méditerranéen riche en pétrole.

Le report du scrutin du 24 décembre a fait planer l'incertitude sur la suite du fragile processus de paix, faisant craindre que la Libye ne sombre dans un nouveau cycle de violence après plus d'un an de calme relatif. Le vote prévu était le pivot des efforts de paix internationaux, et les principales puissances régionales et internationales ont fait pression pendant des mois pour qu'il ait lieu comme prévu.

Certains ont prévenu que la tenue du scrutin pourrait déstabiliser le pays, compte tenu de la polarisation persistante.

Les candidats ont confirmé dans une déclaration que le forum visait à obtenir le mérite électoral, notamment pour les élections présidentielles.

Le candidat à la présidence Sherif Al-Wafi a déclaré que le processus électoral s'effaçait en Libye et que la question devait être étudiée. "Le processus électoral s'estompe, et donc il faut étudier cette question pour au moins faire bouger l'opinion libyenne ou les électeurs électoraux, car les 2 800 000 électeurs ont un impact direct sur les candidats, qu'ils soient présidentiels ou parlementaires" a-t-il précisé.

Les candidats à la présidence libyenne ont présenté jeudi dernier une initiative à la mission des Nations unies en Libye, dans le but de surmonter les obstacles auxquels est confronté le processus politique.

Les candidats à la présidence et les parlementaires libyens ont demandé à la mission de soutien des Nations unies en Libye de remplir ses obligations envers le peuple libyen et de respecter son désir d'autodétermination par les urnes.