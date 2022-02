Moïse Kabagambe, un Congolais de 24 ans, battu à mort au Brésil

Un jeune congolais de 24 ans a été victime d’un meurtre brutal au Brésil.

Ces images d’une rare violence ont été enregistrée par la caméra de sécurité, elles montrent que Moïse Kabagambe a été battu à mort par plusieurs hommes dans la nuit du 24 janvier.

La famille du jeune homme, a déclaré que ce passage à tabac était intervenu après que Moïse Kabagembe, a insisté auprès de son manager pour obtenir son salaire en retard.

Le jeune homme ayant effectué deux jours de travail dans le bar de la ville balnéaire de

Le patron du bar en bord de mer du quartier chic de Barra da Tijuca, ainsi que deux autres agresseurs se sont munis de matraques et d'une battes de baseball pour battre Moïse puis lui ont lié les mains et les pieds. L’un d’entre eux s’est assis sur sa tête pendant plusieurs minutes, et se rendant compte que la victime ne se débattait plus, s'est déplacé pour essayer de le réanimer en vain.

La police de Rio de Janeiro enquête sur l’assassinat.

Le légendaire chanteur brésilien Caetano Veloso a déclaré sur ses réseaux sociaux que l'affaire l'avait fait pleurer et a décrié la "douleur de voir un réfugié de la violence trouver une telle violence au Brésil."

Arrivé au Brésil en 2011, Moïse Kabagambe a fui le conflit armé qui a secoué son pays d’origine la République démocratique du Congo.