CAN 2021 : le Soudan défie l'ogre égyptien

Même si l'Égypte de Mohamed Salah est largement favorite du "derby du Nil" contre le Soudan, les "Faucons de Jediane" espèrent réaliser l'exploit mercredi à Yaoundé pour se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

"C'est un derby", martèle l'attaquant soudanais Muhamed Abdelrahmane, précisant que "l’Égypte et le Soudan sont frères". Et d'ajouter : _"C'est la première fois que nous affrontons une autre équipe arabe dans cette édition, c'est complètement différent, et spécialement face à l'Égypte". _

Le capitaine des "Crocodiles du Nil", l'autre surnom de la sélection du Soudan, fait ressortir que "les supporters au Soudan attendant avec impatience ce derby et on leur donne rendez-vous pour ce match, on espère bien qu'on va le gagner".

Derby du Nil

Même si les "Pharaons" ont largement gagné le dernier derby (5-0), à la Coupe Arabe, où sont alignées des équipes nationales formées de joueurs locaux, "ce sera un autre match", assure le buteur soudanais. "Nous savons que l'Égypte a des joueurs de grands championnats, mais le Soudan a confiance en ses joueurs."

Ce que confirme le milieu de terrain égyptien Amr Al-Suleya. _"Oui, c'est un derby, ce sera un match très difficile." _Carlos Queiroz, le sélectionneur portugais des "Pharaons", est privé de trois titulaires en défense : Akram Tawfik, "qui est rentré en Egypte", et Mahmoud Hamdy "El Wensh" et Ahmed Abou El Fettouh, qui sont "très incertains".

Affiche historique

Egypte-Soudan est une affiche historique, le tout premier match de l'histoire de la Coupe d'Afrique, en 1957. C'était la seule demi-finale, remportée par les Pharaons (2-1) à Khartoum, de ce tournoi à trois équipes.

L'Afrique du Sud, qui devait affronter l'Éthiopie dans l'autre demie, avait été écartée pour avoir refusé d'aligner une équipe multiraciale. Le pays de l'apartheid avait proposé d'être représenté soit par une équipe de Noirs, soit par une équipe de Blancs, à ce tournoi baptisant la Confédération africaine de football (CAF), fondée par le Soudan, organisateur du premier tournoi, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud.

Revanche

Deux ans plus tard, Egypte-Soudan est la finale de la CAN suivante. Il s'agit du troisième match d'une poule finale de trois, les deux équipes ayant battu l'Éthiopie à leurs premiers matches. Et les Pharaons s'imposèrent encore 2-1.

"Sokoor (les Faucons) Al Jediane" prennent leur revanche en 1963. Le 2-2 leur est favorable dans une poule de trois où ils se qualifient à la différence de buts pour la finale, perdue contre le Ghana.

Rien depuis 1970

Les Crocodiles du Nil remportent aussi la demi-finale 1970, à domicile (2-1), grâce à un doublé de Muhammed El-Issed, également buteur en finale contre le Ghana (1-0), la seule CAN conquise par le Soudan alors que l'Égypte en a remporté sept, le record.

La dernière fois qu'ils se sont affrontés en CAN, en 2008, les Pharaons se sont largement imposés (3-0) en phases de poules. Mais le Soudan rêve toujours de revanche.